امضای قرارداد پتروناس با سودان جنوبی/ استخراج نفت با کمک چین و اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، شرکت پتروناس به همراه شرکتهای نفتی چینی و اندونزیایی کنترل منابع نفتی جمهوری سودان را در دست خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش، این توافقنامه در شهر"جویا" پایتخت کشور تازه تاسیس سودان جنوبی امضا شد و قرار است بر اساس آن فعالیت شرکت پتروناس و شرکای چینی و مالزیایی مانند زمانی که سودان هنوز متحد بود، تداوم یابد.

این درحالی است که دولت خارطوم ماه نوامبر تائید کرد به دلیل مناقشات جاری میان خارطوم و جوبا، چندی پیش صادرات نفت از سودان جنوبی را متوقف کرده اما دولت سودان جنوبی با امضای این توافقنامه نشان داده که می خواهد کنترل منابع نفتی خود را در دست بگیرد.

از زمان استقلال کشور سودان جنوبی، این دومین بار است که خارطوم صادرات نفت از این کشور تازه تاسیس را متوقف می کند.



سودان جنوبی کشوری در جنوب سودان است که استقلال آن روز 19 ژوئیه 2011 میلادی ( ۱۸ تیرماه) رسمیت یافت.