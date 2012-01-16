بیانات مقام معظم رهبری تکلیف را بر مجریان انتخابات و مردم مشخص کرد

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مشارکت حداکثری، قانونمداری، امانتداری و رعایت عدالت رویکرد اصلی مجریان برگزاری انتخابات آینده مجلس است.

وی بر فراهم کردن بستر برای یک انتخاباتی سالم با مشارکت گسترده تاکید کرد و اظهار داشت: ماهیت انقلاب و نظام ما الهی و قوانین شریعت و اسلام در آن ساری و جاری است و جمهوریت هم تجلی نظام است و انتخاباتی که برگزار می‌شود بر پایه این ملاک‌ها است.

رهنما با بیان اینکه حضور مردم در عرصه انتخابات میثاق ملی و آگاهانه برای تعیین سرنوشت خویش است، بیان داشت: دشمن تلاش می کند حضور مردم را در پای صندوقهای رای به هر شکل ممکن کاهش دهد اما مردم ما با بصیرت خود دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هرکس برای جلب مشارکت و اعتماد سازی مردم تلاش کند خدمت به اسلام، انقلاب، نظام، خون شهدا، امام شهدا و مردم کرده و هر کسی هم دانسته و یا نادانسته برای کم رنگ کردن اعتماد عمومی گامی بردارد، آب در آسیاب دشمن ریخته است.

رهنما گفت: قانون فصل الخطاب و میثاق ما و ریسمان محکم برای سلامت انتخابات است و هر کسی جلوتر، عقب ‌تر از آن حرکت کند و یا اینکه قانون را دور بزند، برای خود ومردمش مشکل ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: تجربه 30 ساله گذشته نشان داده است که هر کسی به این انقلاب، نظام و آرمان‌های آن ضربه زده خوار شده است هر چند مدتی پیش مردم هم عزیز بوده باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان افزود: هر کس قدمی بردارد و یا قلمی بزند که زمینه حضور پر رنگ و گسترده مردم در انتخابات را فراهم کند، در راستای اهداف انقلاب و نظام گام برداشته است.

رهنما، نقش رسانه‌ها برای حضور گسترده مردم در انتخابات را بسیار سازنده و اساسی دانست و تصریح کرد: بهترین ابزار برای حضور حداکثری و گسترده در عرصه انتخابات رسانه ‌ها هستند.

وی از اصحاب رسانه‌ خواست در اطلاع رسانی طبق برنامه‌های زمانبندی شده انتخابات عمل کنند و از نامزدهای انتخاباتی هم خواست آنچه را که قانون انتخابات تعیین کرده رعایت کنند.