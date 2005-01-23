استيضاح حاجي بحث داغ پيش از دستور مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فريدون همتي نيزدر تذكري آيين نامه اي تهديد كرد درصورت عدم اعلام وصول استيضاح حاجي نمايندگان استيضاح كننده از حضور در جلسات مجلس خود داري مي كنند .



وي گفت : بعد از چند ماه مذاكره و رفت و آمد و تعامل مجلس ، هنوز روزنه اي از اميد به تمايل وزير آموزش و پرورش به همكاري نمي بينيم .



وي با اشاره به ضعف موجود در آموزش و پرورش از رده وزير تامديران استانها ، خواستار استيضاح هرچه سريعتر وزير شد و افزود : از رييس جمهور محترم نيز مي خواهيم شخصي بدون اشتغالات سياسي كه به جامعه فرهنگي توجه كند را بعد از استيضاح معرفي كند تا فردي توانمند براي به آرامش رسيدن جامعه فرهنگي برگزيده شود .



غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكرات بابيان اينكه اگر مذاكرات به نتيجه نرسيد استيضاح اعلام وصول خواهد شد گفت : شما مطمئن باشيد تلاش بنده اين است كه آيين نامه اجرا و حقوق نمايندگان تامين شود اما در عين حال تاجايي كه امكان دارد كار از طريق مذاكره و تفاهم پيش رود و نتيجه اي حاصل شود كه به سود كشور باشد .



از سوي ديگر ايرج نديمي از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس نيز ازاتلاف وقت مجلس براي بحث درباره استيضاح انتقاد كرد و خواستار اعلام وصول آن شد .



نماينده مردم لاهيجان گفت تعداد تذكراتي كه در باب استيضاح داده شده است بيش از وقتي است كه مي توانست به جلسه استيضاح اختصاص يابد وي با بيان اينكه ما در بيرون از مجلس نيز به معامله متهم مي شويم گفت : چه ايرادي دارد يك وزارت خانه هم چهار ماه با سرپرست اداره شود .



نديمي ادامه اين وضع را ظلم به مجلس خواند .



حداد عادل بار ديگر تعلل هيات رييسه در استيضاح را به دليل حساسيتهاي موجود در كار خواند و گفت : گره اي را كه بادست باز مي شود نمي خواهيم با دندان باز كنيم .