طرح کاشت 124 هزار اصله نهال در قم آغاز شد

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح کاشت نهال از امروز دوشنبه در قم آغاز و تا پایان روز درختکاری در 15 اسفندماه در خیابانهای اصلی شهر قم ادامه دارد.



وی افزود: این طرح امروز به صورت رسمی از پارک گلها در محله شیخ آباد منطقه دو آغاز و با کاشت 124 هزارمین اصله نهال در روز درختکاری به پایان می‌رسد.



گونه‌های مورد استفاده در این طرح



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم مجری طرح را مناطق هشت گانه شهرداری اعلام کرد و بیان داشت: در این طرح درختان سازگار با اقلیم قم مثل گونه‌های سوزنی برگ از جمله کاج و پهن برگ مثل زبان گنجشک، توت کاتوزا و زیتون تلخ غرس می‌شوند.



صالحی هزینه انجام شده برای اجرای این طرح را در مجموع دو میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: این هزینه ها شامل خرید، انتقال، کاشت و هزینه آبیاری و نگهداری این درختان در مدت سه ماه است.



وی با بیان اینکه هزینه نگهداری از این درختها به مدت سه ماه جزو هزینه‌های جاری شهرداری محسوب می‌شود، اضافه کرد: اعتبار این طرح از محل هزینه‌های فصل عمرانی شهرداریهای مناطق تأمین شده است.



اعلام مناطق نیازمند فضای سبز بر اساس اولویت



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم مناطق مورد نیازمند فضای سبز را به ترتیب مناطق دو، شش، سه، یک، هفت، پنج، چهار و هشت اعلام کرد و اظهار داشت: بیش از 50 هزار اصله نهال در مناطق دو، شش ، حدود 74 هزار اصله نهال باقیمانده نیز در سایر مناطق به ترتیب ذکر شده کاشته می‌شود.



سرانه فضای سبز در قم پنج متر مربع ارتقا می‌یابد



صالحی توسعه فضای سبز جنگلی را از دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری قم ذکر کرد و گفت: در این طرح که تا پایان اردیبهشت ماه سال 91 ادامه خواهد داشت به میزان 500 هکتار فضای سبز جنگلی مثمر دست کاشت انجام می شود.



وی سرانه فضای سبز در اختیار شهرداری را در قم 15 متر مربع اعلام کرد و بیان داشت: با توسعه 500 هکتاری فضای سبز جنگلی این سرانه به میزان پنج متر مربع ارتقا می یابد.



دستیابی به حداکثر سرانه فضای سبز در برنامه سه ساله



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم حداقل سرانه فضای سبز در شهرهای گرمسیری را 15 متر مربع و حداکثر آن را 25 متر مربع ذکر کرد و گفت: رسیدن به حداکثر سرانه تعریف شده در شهرهای گرمسیری در برنامه ای سه ساله امکان پذیر می‌شود.



صالحی در پایان از مردم قم خواست تا در حفظ و نگهداری فضاهای سبز با شهرداری همکاری و از تخریب فضای سبز پرهیز کنند.