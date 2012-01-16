مقتدرانه و در حد نام و جایگاه فوتبال تبریز بازی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در آستانه دیدار حساس تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و پرسپولیس تهران که بعدازطهر امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد، با تأکید بر لزوم تداوم موفقیتها و پیروزیهای نمایندگان فوتبال تبریز در لیگ برتر و نیز لیگ دسته یک، این موفقیتها را زمینه ساز تزریق و انتقال شادابی و نشاط اجتماعی در بین قشرهای مختلف شهروندان به ویژه جوانان و فوتبال دوستان دانست .

وی اضافه کرد: بازیکنان تیم فوتبال شهرداری تبریز که در دیدار خارج از خانه هفته گذشته خود برابر سایپا کرج نشان دادند قادر به رقم زدن هر نتیجه ای هستند، در دیدار امروز نیز همانند دیدار رفت در ورزشگاه آزادی که موفق به شکست دادن پرسپولیس بزرگ شدند، باید تمام توان خود را برای انجام یک بازی مقتدرانه، در خور نام و جایگاه فوتبال تبریز و در نهایت کسب حداکثر امتیاز و پیروزی برابر رقیب قدر خود به کار گیرند چرا که در دیدار رفت توانایی این امر را ثابت کرده اند.

شهردار تبریز در عین حال با تأکید بر اولویت ارایه بازی جوانمردانه توأم با رعایت اخلاق حرفه ای و اسلامی از سوی بازیکنان شهرداری تبریز یادآور شد: بازیکنان تیم شهرداری تبریز به عنوان سفیران فرهنگی شهروندان تبریزی، فارغ از هر نتیجه ای که در بازی رقم بخورد، در کنار تلاش برای کسب نتیجه آبرومند، خود را مقید به رعایت بازی جوانمردانه، پرهیز از حاشیه و جنجال آفرینیهای رایج می دانند و امروز نشان خواهند داد که فوتبال تبریز در کنار قابلیتهای فنی، از جایگاه رفیع اخلاقی در بین تیمهای فوتبال کشور برخوردارند.

وی در پایان از بازیکنان تیم فوتبال شهرداری خواست در دیدار امروز با تمام توان خود برای شادی دل شهروندان تبریزی و کسب پیروزی تلاش کنند.

جدال تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و پرسپولیس تهران در حالی از ساعت 15 امروز به قضاوت صالحی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد که تیم شهرداری در دیدار رفت موفق به شکست دادن دو بر یک پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران شده بود.