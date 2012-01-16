به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مرکز تحقیقات قانونگذاری و اخلاق اسلامی به عنوان عضو دانشکده مطالعات اسلامی قطر با هدف گردهم جمع کردن علما و اندیشمندان این حوزه و برقراری ارتباط با مخاطبان در سطح علما، کارشناسان، دانشجویان و عموم مردم در سطح جهان فعالیت می کند.

افتتاح این مرکز همزمان با همایش یک روزه اخلاق با حضور رئیس بنیاد آموزش، علم و توسعه اجتماعی قطر و تعدادی از علمای برجسته سطح جهان صورت گرفت.

این مرکز با ریاست دکتر طارق رمضان متفکر مسلمان و یاسر عوده به عنوان معاون رئیس مرکز، اعضای بنیانگذار و اعضای هیئت اجرایی اتحادیه بین المللی علمای مسلمان اداره می شود.

طارق رمضان در رابطه با افتتاح این مرکز گفت: علمای مسلمان و مراکز تحقیقاتی می توانند از تعامل با کارشناسان در عرصه های مدرن که تا کنون به آن پرداخته نشده سود ببرند. ما قصد داریم در این مرکز تحقیقاتی نه تنها در چارچوب نظری بلکه سهم انضمامی و التزام کاربردی را در عرصه های مرتبط به جوامع مسلمان و غیر مسلمان قرن بیست و یکم را نیز فراهم کنیم.

