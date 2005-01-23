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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۱۵

استقبال عمومي از ادبيات طنز

تجديد چاپ كتاب " يك لب و هزار خنده " عمران صلاحي

كتاب پژوهشي " يك لب و هزار خنده " ، در برگيرنده ي نمونه هاي موفق شعر طنز ايران به اهتمام " عمران صلاحي " به چاپ مجدد رسيد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در چاپ دوم اين كتاب كه توسط نشر مرواريد منتشر شده است ، در كنار نام " عمران صلاحي " ، نام بيژن اسدي پور نيز به عنوان همكار صلاحي در گرد آوري آثار قيد شده است .

همچنين كتاب پيشگامان شعر ترك ، طي ماه هاي اخيربا تدوين صلاحي منتشر شده است ، اين كتاب را مرحوم جلال خسروشاهي تاليف كرده است .   

عمران صلاحي ، شاعر طنزپرداز در گفت و گو با " مهر " گفت : امسال به دليل مشغله ي فراوان ، متاسفانه نتوانستم كتاب تازه اي را به دست چاپ بسپارم و تنها موفق شدم به بخشي از كارهاي تاليفي و پژوهشي نيمه تمام خود بپردازم .

کد مطلب 151078

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