تصاویری از باغهای معلق در شهرهای بزرگ جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، برفراز خیابانهای خاکستری و افسرده کننده شهرهای بزرگ جهان، باغهای زیبا بر فراز بام های خلوت و به دور از هیاهوی ساختمانهای مرتفع در حال رواج هستند.

این نقاط غیرمنتظره و رنگارنگ بهشتی آرامش را بر فراز بامهای شهرهای بزرگی در آمریکا، اروپا و ژاپن به وجود می آورند. از کاشت گلهای وحشی بر روی بام خانه ای در لندن گرفته تا پوششی از چمنهای تازه بر روی بام دفتر کاری در نیویورک، این باغهای مرتفع از پوششهای گیاهی مختلفی تشکیل شده اند.

تصاویر این بامهای سبز توسط یک زوج جهانگرد به ثبت رسیده اند. این اولین پروژه این زوج پس از اتمام پروژه ای 25 ساله برای عکسبرداری از تاثیر انسانها بر روی محیط زیست است.

این بافتهای گیاهی زیبا نه تنها می توانند بام ساختمانهای خنثی و کسل کننده شهری را زنده کنند، بلکه فضایی مناسب را برای زندگی پرنده ها و حشرات مفید برای محیط زیست فراهم می آورند. این باغهای مرتفع می توانند از میزان آلودگی صوتی کاسته و در محیط اکسیژن آزاد کنند.

این زوج که پیش از این بر روی مشکلاتی مانند آلودگی شهرها و توسعه بیش از حد آنها متمرکز شده بودند، اکنون در گوشه و کنار جهان بر روی باغهای بنا شده بر روی بام ساختمانها متمرکز شده اند. به گفته آنها در کشورهایی مانند آلمان و سوئیس ایجاد بامهای سبز و یا باغچه بر روی پشت بام برای تمامی ساختمانهای جدید اجباری است:

اولین تصویر پروژه عکاسی از بامهای سبز، بام ساختمان شرکت معماری "کوک و فاکس" در نیویورک

باغچه ها و باغها سقفهای شهر اشتوتگارت آلمان را فرا گرفته اند، از سال 1989 مقررات شهرداری تمامی ساختمانهای جدید را مجبور به داشتن این نوع از سقفها کرد

بام بیمارستانی به بستری مناسب برای پرورش گیاهان تبدیل شده است

این چمنها با وجود نورهای مصنوعی برجهای شیکاگو کاملا طبیعی به نظر می رسند

بامی سبز بر روی خانه یک معمار در ایزلینگتون، لندن