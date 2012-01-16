"شن سا" قهرمان لیگ فوتسال نوجوانان لرستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ فوتسال نوجوانان استان لرستان که به همت رئیس کمیته فوتسال استان امسال برای اولین بار برگزار شد با قهرمانی تیم نوجوانان شن سا به پایان رسید.
در این رقابتها که به صورت رفت و برگشت برگزار شد شنسا توانست با کسب 14 امتیاز به مقام قهرمانی برسد و تیمهای سایپا و بوژان هر کدام با 11 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده دوم و سوم ایستادند.
مدیرعامل شنسا پس از کسب عنوان قهرمانی این مسابقات گفت: تیم نونهالان این باشگاه در سالهای 88 و 89 در رده نونهالان مقام قهرمانی استان را از آن خود کرده بودند و امسال نیز تیم نونهالان خود را برای شرکت در مسابقات نونهالان آماده کرده بودیم که امسال فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب رده نونهالان را از تقویم مسابقات خود حذف کرد و ما مجبور شدیم علیرغم اختلاف سنی و قدی بازیکنانمان با رقبا، تیم نونهالانمان را در مسابقات نوجوانان استان شرکت دهیم.
امین سپهوند ادامه داد: ردههای سنی پایه باشگاه ما حدود دو سال است با مدیریت سعید ملکشاهیان از پیشکسوتان فوتبال استان و مربیگری وحید ساکی سرمربی جوان و با اخلاق تیمهای پایه مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه ما از بازیکنان نخبه دیگر تیمها به طور حتم استفاده خواهیم کرد، افزود: امیدواریم مسئولان ورزش استان همچون گذشته حامی نمایندگان استان در میادین کشوری باشند تا بتوانیم نمایندهای شایسته برای لرستان در رقابتهای قهرمانی کشور باشیم.
بنابر این گزارش آرمان پیریعالم، مجید امیری، امیررضا احمدی، سیدحسن موسوی، امین امامی، مبین جهانگیری، محمد بیرانوند، محمد دهقان، رضا خانیچگنی، رضا رشنو، محمدجعفر ملکی، محمد کشوری به سرمربیگری وحید ساکی و سرپرستی سعید ملکشاهیان اعضای تیم شن سا لرستان را در این مسابقات تشکیل دادند.
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