حضور حداکثری مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار است

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی برای مردم است که طبق منویات رهبر معظم انقلاب و امام راحل، مردم باید در این تکلیف شرعی و سیاسی شرکت کنند و به تعیین سرنوشت مملکت خود بپردازند.

وی افزود: در این زمینه کاندیداهای انتخاباتی باید توجه داشته باشند که در جریان تبلیغات حرمت دیگر رقبا را رعایت کنند و به همدیگر احترام بگذارند.

ملت ایران با بصیرت و هوشیاری افراد اصلح را انتخاب می کنند

این مسئول عنوان کرد: ملت ایران دارای بصیرت و هوشیاری هستند و در انتخابات آتی فرد اصلح را انتخاب خواهند کرد.

میراحمدی بر تبلیغات سالم از سوی کاندیداها تاکید کرد و ادامه داد: در برگزاری این رویداد عظیم سیاسی مراعات شئونات دینی و اسلامی ضروری است.

شهروندان قدس وحدت و همدلی خود را به جهانیان ثابت می کنند

امام جمعه شهرستان قدس یادآور شد: ملت ایران و به تبع آن شهروندان شهرستان قدس در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مانند دیگر رویدادهای سیاسی حضور حداکثری خواهند داشت و وحدت و همدلی خود را به جهانیان ثابت می کنند.

وی افزود: جهان به خصوص غربیها از حضور و مشارکت 85 درصدی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 متحیر و متعجب بودند که این مهم باعث خنثی شدن توطئه های آنان شد.

لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات

این مسئول با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور حداکثری شهروندان در انتخابات اظهار داشت: در این زمینه حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی است.

میراحمدی عنوان کرد: ضروری است که کانیدیداها به قوانین احترام بگذارند و به آن توجه ویژه داشته باشند تا بتوانیم انتخابات باشکوهی برگزار کنیم و در تاریخ ایران ثبت شود.

امام جمعه شهرستان قدس با تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات ادامه داد: این مهم از وظایف اصلی و اساسی کاندیداها است.