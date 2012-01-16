اهداف قیام عاشورا برای 800 نفر در لردگان تبیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید نصیری گفت: اهداف قیام عاشورا برای 800 نفر از مردم شهرستان لردگان تبیین شد.

وی یکی از اهداف قیام را امر به معروف ونهی از منکر دانست و اظهار داشت: پس از یک هزار 400سال، شور و عشق مردم به امام حسین (ع) افزون شده و مردم هر روز مشتاق تر می شوند.

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان علت این همه شور در خلوص نیت را بندگی و فداکاری امام حسین (ع) در نجات مردم از جهالت دانست و گفت: امام حسین (ع) راهی را ترسیم کرد که ابتدای آن شهادت و آخر آن سعادت و نجات است.

وی ولایت مداری و ولایت پذیری را از اهداف دیگر قیام برشمرد و افزود: ولایت مداری و ولایت پذیری سفینه نجات هر کسی است که با ورود به آن از همه خطرات و آسیبها و ناراحتیها نجات می یابد.