  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

حجت الاسلام نصیری:

اهداف قیام عاشورا برای 800 نفر در لردگان تبیین شد

اهداف قیام عاشورا برای 800 نفر در لردگان تبیین شد

لردگان - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از تبیین اهداف قیام عاشورا برای 800 نفر از مردم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید نصیری گفت: اهداف قیام عاشورا برای 800 نفر از مردم شهرستان لردگان تبیین شد.

وی یکی از اهداف قیام را امر به معروف ونهی از منکر دانست و اظهار داشت: پس از یک هزار 400سال، شور و عشق مردم به امام حسین (ع) افزون شده و مردم هر روز مشتاق تر می شوند.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان علت این همه شور در خلوص نیت را بندگی و فداکاری امام حسین (ع) در نجات مردم از جهالت دانست و گفت: امام حسین (ع) راهی را ترسیم کرد که ابتدای آن شهادت و آخر آن سعادت و نجات است.
 
وی ولایت مداری و ولایت پذیری را از اهداف دیگر قیام برشمرد و افزود: ولایت مداری و ولایت پذیری سفینه نجات هر کسی است که با ورود به آن از همه خطرات و آسیبها و ناراحتیها نجات می یابد.
کد مطلب 1510791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها