به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی میریونسی با اشاره به استقرار سامانه آمار و اطلاعات در ستاد مرکز، مجموعه مدیریتهای استانی و مدارس علمیه خواهران تصریح کرد: در سال 88، نخستین دوره آموزشی ویژه کاربران نرمافزار آمار و اطلاعات "سما" برگزار شد و دومین دوره آموزشی این سامانه به صورت پیشرفته طی ماههای آینده برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دوره آموزشی پیشرفته این نرمافزار، کاربران مدارس علمیه خواهران سراسر کشور حضور خواهند داشت، اضافه کرد: این دوره به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز برگزار میشود که دوره متمرکز در شهر قم برگزار خواهد شد و دوره غیرمتمرکز در 4 استان دارای بیشترین مدارس علمیه شامل تهران، اصفهان، خوزستان و فارس برگزار خواهد شد.
مدیر آمار و اطلاعات حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به اینکه با استقرار این سامانه، دادهها از پایینترین سطوح با حذف واسطهها و از مبدأ اطلاعات، دریافت میشود، گفت: این ویژگی علاوه بر فراهم آوردن امکان بهروزرسانی همیشگی، سرعت دستیابی به اطلاعات بههنگام را نیز به صورت چشمگیری افزایش میدهد.
وی استقرار این سامانه را موجب دسترسی مستقیم مدیریت به گزارشهای متنوع آماری و اطلاعاتی از هر مکان و در هر زمان و توسعهپذیری نظام آماری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران توسط مدیریت آمار و اطلاعات دانست.
میریونسی یکی از اهداف ایجاد سامانه سما را ایجاد بانک متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات برشمرد و افزود: در این راستا درعوض استفاده از شیوهها و نرمافزارهای متعدد به منظور جمعآوری اطلاعات مورد نیاز ردههای مختلف مدیریتی، با استفاده از این نرمافزار، اطلاعات به صورت یکجا جمعآوری میشود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف ایجاد سامانه آمار و اطلاعات حوزههای علمیه خواهران، تولید گزارشهای متنوع مدیریتی به منظور دسترسی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان است.
نظر شما