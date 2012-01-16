ثبت نام کنکور دکتری 91 آغاز شد/ مهلت یک هفته ای ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با ورود به سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org و دریافت دفترچه و خریداری کارت اعتباری ثبت‌نام، در این آزمون ثبت نام کنند.

کارت‌ اعتباری ثبت نام در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 91 به صورت اینترنتی به فروش می رسد و داوطلبان می توانند هزینه ثبت نام را به صورت اینترنتی و به کمک کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت کنند. هزینه ثبت نام در این دوره از آزمون 232 هزار و 500 ریال (معادل 23 هزار و 250 تومان) است. وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی صرفاً به صورت اینترنتی قابل پرداخت است.

داوطلبان تا 2 بهمن ماه 90 فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند و پس از آن استقرار اطلاعات ثبت نامی و مهلت ویرایش اطلاعات در دوره زمانی 10 تا 12 بهمن ماه 90 انجام می گیرد.

کارت شرکت در آزمون دکتری از 21 تا 24 فروردین ماه 91 توزیع می شود و آزمون در 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود.

نتایج اولیه در سوم خرداد ماه 91 اعلام می شود و داوطلبان در محدوده زمانی سوم تا هفتم خردادماه 91 باید انتخاب رشته خود را انجام دهند. داوطلب پس از مشاهده کارنامه می تواند سه کد رشته انتخاب کند. داوطلبان حائز شرایط در اواخر خردادماه 91 به دانشگاهها برای انجام مصاحبه معرفی می شوند و در نهایت تا 20 شهریورماه 91 نتایج نهایی اعلام خواهد شد.