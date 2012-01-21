رهنمودهای مقام معظم رهبری خون تازه ای در کالبد جامعه جاری کرد

محمدحسین شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفندماه با مشارکت مردم شکل خواهد گرفت و رسانه ها باید با توجه به رسالت خطیر خود در این زمینه موثر عمل کنند.

وی افزود: اصحاب رسانه باید تلاش کنند تا با قلم خود و موضع گیری منطقی زمینه مشارکت گسترده مردم در پای صندوق های رای را بخوبی فراهم کنند.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: در شرایط کنونی که در مواجهه با سلطه سنگین جهانی هستیم و رویارویی با استکبار سخت تر و شدیدتر شده باید بدانیم که جایگاه اندیشه های اسلامی در جهان که موجب بیداری اسلامی شده نشات گرفته از انقلاب ایران است و هر میزان که دشمن استکباری از ایران ضربه می خورد فشارهای سیاسی خود را بر مردم بیشتر می کند.

حضور به هنگام و آگاهانه مردم/ تیر خلاص دشمن

شفیعی ها یادآورشد: رمز پیروزی انقلاب ما حضور آگاهانه مردم در صحنه های سیاسی است و امروز نیز با حضور به هنگام و هوشیارانه مردم، بی تردید در مقابل هجمه های سنگین دشمنان سپر مستحکمی ایجاد می شود که تیر خلاص را به دشمن وارد خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: بیانات رهبری در 19 دی ماه خون تازه ای به کالبد جامعه تزریق کرده و موجب ایجاد تکاپو و نشاط در کشور شده و باید قدردان این نعمت باشیم و راه خود را با تاسی از این بیانات به درستی مشخص کنیم.

شفیعی ها گفت: اگر بتوانیم اهمیت حضور مردم را بخوبی تبیین کنیم و رهنمودهای رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم به طور حتم شاهد حضور حماسی مردم خواهیم بود و مشارکتی گسترده شکل خواهد گرفت.

دوری از تخریب رقبای انتخاباتی

وی افزود: رهنمودهای رهبری وظیفه مردم و مسئولان را مشخص کرده و اگر این بیانات را مورد توجه دقیق قرار دهیم می توانیم شور سیاسی و اجتماعی این دوره از انتخابات را نیز شاهد باشیم.

این مسئول اظهارداشت: در کنار حضور مردم از داوطلبان هم انتظار می رود بر اساس رهنمودهای رهبری از تخریب رقبای خود پرهیز کرده و تلاش کند تا فقط توانایی های خود را مطرح کنند.

شفیعی ها گفت: دوری داوطلبان از پیوند زدن خود به جریانات قدرت و ثروت از دیگر توصیه های رهبری است که امیدواریم نامزدهای این دوره به جد به آن عمل کنند تا بتوانند مورد اعتماد عمومی واقع شوند.

وی افزود: از مسئولان اجرایی نیز انتظار می رود تا تلاش کنند بستر مناسب و سالمی برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شود و با تمهیدات لازم شاهد مشارکت پر شور و نشاط و گسترده مردم در انتخابات این دوره از مجلس باشیم.