ایستگاه های "احسان ماندگار" در فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا محمد زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف، گفت: بیشترین تعداد موقوفات و نیکوکاران کشور در این استان وجود دارد که در این راستا اداره کل اوقاف استان اقدام به راه اندازی ایستگاه های احسان ماندگار کرده است.

وی ادامه داد: این ایستگاه ها در چهار نقطه شیراز راه اندازی شده که نیکوکاران و خیران می توانند با مراجعه به این ایستگاه ها از نیازهای استان مطلع شوند.

مدیر کل اوقاف و امر خیریه استان فارس با اشاره به اینکه طرح موقوفات مشارکتی نیز برای توسعه امر وقف ایجاد شده افزود: از جمله فعالیتهایی که در استان اجرایی خواهد شد طرح موقوفات مشارکتی است که نیکوکاران می توانند با مشارکت اداره اوقاف موقوفه های جدید ایجاد کنند.

چهارهزارهکتار از موقوفه خواران باز پس گیری شده است

حجت الاسلام محمد زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فعالیتهای گسترده ای در بحث مقابله با موقوفه خواران دراستان انجام شده، گفت: طبق برآورد صورت گرفته حدود 320 هزار هکتار از اراضی موقوفه در دست موقوفه خواران قرار دارد که طی 9 ماه گذشته از سال جاری حدود چهار هزار هکتار آن بازپس گیری شده است.

وی تصریح کرد: ارزش موقوفه های بازپس گیری شده حدود 120 میلیارد تومان است و در تلاشیم با ادامه این روند بیش از نیمی از موقوفه های تصرف شده را بازگردانیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته وقف، گفت: بهره برداری از 80 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان و همچنین مرمت و طرح توسعه حرم 35 امام زاده با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان ازجمله فعالیتهای هفته وقف در استان فارس است.