به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری، دبیر فراخوان مسابقه طراحی کاریکاتور شهری با موضوع زندگی پیاده در شهر گفت: این فراخوان با همکاری مجله تندیس و با هدف آشنایی شهروندان و همچنین کارشناسان مسائل شهری با نقاط قوت و ضعف شهر منتشر شده‌است.

وی اظهار کرد: زندگی ماشینی و پیچیده شهرهای امروز، مجالی برای نفس کشیدن به عابر پیاده نمی‌دهد،در حالیکه فضاهای شهری باید فضای زندگی و تعاملات اجتماعی شهروندان باشد. به همین منظور از هنرمندان کاریکاتوریست انتظار داریم تا با ظرافتی که در نگاهشان نسبت به مسائل موجود و با پرداختن به جنبه‌های زیست شهری برای رسیدن به شهری انسانی، مدیریت شهری را یاری رسانند.



طاهری با مرور موضوعات پیشنهادی برای حضور هنرمندان کاریکاتوریست در این فراخوان گفت: تعاملات اجتماعی، مکث و حضور عابران پیاده در شهر، رعایت حقوق شهروندی، ایمنی مسیرهای پیاده، مبلمان شهری، نورپردازی، تناسب مسیرهای پیاده با حرکت معلولان، نابینایان، کودکان و سالمندان، تردد موتورسیکلت و دوچرخه در پیاده‌رو، مشاغل مزاحم و سد معبر، هنرهای شهری در پیاده‌رو، تخریب و وندالیسم و همچنین فضای سبز و آلودگی زیست محیطی و پیاده‌رو، از جمله مهم‌ترین محورهای این فراخوان است.



دبیر فراخوان کاریکاتور با موضوع زندگی پیاده در شهر با بیان اینکه هنرمندان کاریکاتوریست تا 25 بهمن ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند، عنوان کرد: در این فراخوان حسن کریم‌زاده، فیروزه مظفری و علی درخشی به عنوان هیات انتخاب آثار و همچنین کامبیز درم بخش، محمدعلی بنی‌اسدی و داوود شهیدی به‌عنوان اعضای هیات داوران مسابقه، آثار رسیده به دبیرخانه را داوری خواهند کرد.



بر این اساس، آثار ارسالی به دبیرخانه 28 بهمن‌ماه داوری می‌شود و در نمایشگاهی در تاریخ 13 اسفندماه همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر و در حاشیه همایش در معرض دید قرار می‌گیرند.