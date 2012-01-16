سینما مدرسه دوم دانش آموزان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام خدائی در نشست مقدماتی افتتاح طرح "سینما ـ مدرسه" در آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران گفت: سینما ابزاری سمعی و بصری است و نباید از جایگاه رفیع آن در متدهای آموزشی نوین جهانی غافل شد.

وی ادامه داد: سالانه چندین فیلم سینمایی در ژانر کودک و نوجوان تولید می شود و طرح "سینما ـ مدرسه" می تواند مخاطب هدف این تولیدات را به سالن های سینما رهنمون شود.

خدائی خاطر نشان کرد: نسل میانسال امروز خاطرات فراموش نشدنی از تماشای دسته جمعی فیلم در دوران دانش آموزی دارند و نباید نسل نوپا و آینده ساز از چنین تجربه ای بی نصیب بماند.

وی گفت: تماشای فیلم به صورت عمومی می تواند در کنار مسائل آموزشی و محتوایی فیلم، روحیه اجتماعی و همگرایی را در کودکان و نوجوانان ایجاد و تقویت کند.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی از آمادگی حوزه هنری برای مشارکت گسترده در طرح "سینما ـ مدرسه" خبر داد و گفت: در جهت مقابله با مسمومیت ناشی از تأثیرات فیلمها و انیمیشنهای خارجی نیاز به جراحی فوری وجود دارد و با مسکن و آرام بخش کاری از پیش نمی رود.

خدائی اعلام کرد: نخستین همایش در جهت معرفی طرح "سینما ـ مدرسه" و مشاوره تخصصی با حضور صاحبان فکر و هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون رأس ساعت 16 روز سه شنبه 27 دی ماه جاری در محل تالار اندیشه تبریز برگزار خواهد شد و این طرح بلافاصله با اکران یک فیلم در ژانر کودک آغاز به کار خواهد کرد.

طرح سینما ـ مدرسه با نمایش فیلمهای کودک و نوجوان در 45 سینمای تهران و شهرستانهای منتخب به اجرا در می آید و همچنین به مناسبت ایام دهه مبارک فجر از اول بهمن ماه در سینماهای حوزه هنری در تبریز آغاز به کار خواهد کرد.