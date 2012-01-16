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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

خدائی خواستار شد:

سینما مدرسه دوم دانش آموزان باشد

سینما مدرسه دوم دانش آموزان باشد

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: سینما به عنوان هنری بسیط و گسترده که اغلب هنرها را در خود گرد آورده است می بایست به عنوان وسیله ای کمک آموزشی، مدرسه دوم دانش آموزان تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام خدائی در نشست مقدماتی افتتاح طرح "سینما ـ مدرسه" در آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران گفت: سینما ابزاری سمعی و بصری است و نباید از جایگاه رفیع آن در متدهای آموزشی نوین جهانی غافل شد.

وی ادامه داد: سالانه چندین فیلم سینمایی در ژانر کودک و نوجوان تولید می شود و طرح "سینما ـ مدرسه" می تواند مخاطب هدف این تولیدات را به سالن های سینما رهنمون شود.

خدائی خاطر نشان کرد: نسل میانسال امروز خاطرات فراموش نشدنی از تماشای دسته جمعی فیلم در دوران دانش آموزی دارند و نباید نسل نوپا و آینده ساز از چنین تجربه ای بی نصیب بماند.

وی گفت: تماشای فیلم به صورت عمومی می تواند در کنار مسائل آموزشی و محتوایی فیلم، روحیه اجتماعی و همگرایی را در کودکان و نوجوانان ایجاد و تقویت کند.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی از آمادگی حوزه هنری برای مشارکت گسترده در طرح "سینما ـ مدرسه" خبر داد و گفت: در جهت مقابله با مسمومیت ناشی از تأثیرات فیلمها و انیمیشنهای خارجی نیاز به جراحی فوری وجود دارد و با مسکن و آرام بخش کاری از پیش نمی رود.

خدائی اعلام کرد: نخستین همایش در جهت معرفی طرح "سینما ـ مدرسه" و مشاوره تخصصی با حضور صاحبان فکر و هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون رأس ساعت 16 روز سه شنبه 27 دی ماه جاری در محل تالار اندیشه تبریز برگزار خواهد شد و این طرح بلافاصله با اکران یک فیلم در ژانر کودک آغاز به کار خواهد کرد.

طرح سینما ـ مدرسه با نمایش فیلمهای کودک و نوجوان در 45 سینمای تهران و شهرستانهای منتخب به اجرا در می آید و همچنین به مناسبت ایام دهه مبارک فجر از اول بهمن ماه در سینماهای حوزه هنری در تبریز آغاز به کار خواهد کرد.

کد مطلب 1510823

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