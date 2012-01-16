سخنان مقام معظم رهبری منشور کاملی برای انتخابات است

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقام معظم رهبری در سخنان خود تلاش داشتند تا توصیه‌های خود را به گروه‌های مختلف داشته باشند.

وی دامه داد: ایشان خطاب به مجریان برگزاری انتخابات اظهار داشتند که با ایجاد بستری سالم و حاکمیت اخلاق دینی کاندیداها را مورد توجه داشته باشند.

اسماعیلی همچنین اظهار داشت: دوری از کانون‌ها و مراکز قدرت و ثروت و حاکمیت اخلاق دینی و توجه به مطالبات مردم از دیگر نکاتی بود که باید مرود توجه کاندیداها قرار گیرد.

ملاک انتخاب در امت اسلامی مردم هستند

معاون سیاسی استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی ملاک انتخاب مردم هستند، یادآور شد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود برای مردم نوع ورود و علت آن را تعیین کردند که عدم وابستگی به کانونها، حضور با بصیرت در صحنه انتخابات از جمله معیارهایی بود که ایشان برای مردم تدوین و ترسیم کردند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تمامی کاندیداهایی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحنه حاضر هستند دارای صلاحیت لازم هستند، گفت: نباید فراموش کرد و طبیعی است که این صلاحیتها در هر شخصی به یک اندازه نمی‌تواتند باشد و مردم باید با بصیرت، علم و دانش و اعتماد به گروه‌های مرجع کسانی را انتخاب کنند که صلاحیت بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی استاندار اصفهان بیان کرد: قطعا فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و سخنانی که در آینده در این خصوص خواهند داشت در مجموع منشور جامع و کاملی برای متولیان، مردم و کاندیداها خواهد بود.