چهارمحال و بختیاری مستعد برای تولید زعفران/ توسعه کشت مد نظر باشد

به گزارش خبرنگارمهر، زعفران گیاهی است چند ساله که دارای پیازاست و این پیاز دارای غلاف قهوه ای رنگی است.

گیاه زعفران دارای ساقه و شش گلبرگ بنفش رنگ وسه رشته کلاله قرمز رنگ است.

قسمت مورد استفاده گیاه زعفران کلاله نارنجی رنگ گل آن است وکلاله زعفران حاوی چربی، املاح معدنی و موسیلاژ است.

زعفران ماده غذایی با ارزشی است که به مقدار کم از گیاه زعفران به دست می آید و در واقع از هر 100 تا 200 هزار گیاه زعفران، حدود پنج کیلوگرم گل زعفران بدست می آید که وزن پنج کیلوگرم زعفران تازه بعد از خشک شدن به یک کیلوگرم می رسد.

هم اکنون زعفران در بسیاری از شهرهای استان چهار محال و بختیاری در حال کشت است و توانسته درآمد زایی بالای برای کشاورزان داشته باشد.

فرخشهر یکی از شهرهایی است در شهرستان شهرکرد واقع شده و در تعدادی از مزارع این شهر زعفران کاشت می شود.

یکی از کشاورزان تولید کننده زعفران این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای اولین بار در قسمتی از مزرعه خود زعفران کشت کردم.

موسوی با بیان اینکه همیشه فکر می کردم زعفران در این استان جواب نمی دهد وهمیشه در ذهنم این بود که زعفران فقط در استانهای شرقی کشور مانند خراسان بازده خوبی دارد، ادامه داد: شروع به کاشت زعفران کردم و نتیجه خوبی حاصل شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون زعفران را گرمی سه هزار و 500 تومان می فروشم، بیان داشت: با توجه به خشکسالی و این نکته که زعفران آب کمی می خواهد، کشت زعفران به صرفه است.

کارشناس گل و گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان چهار محال و بختیاری با شرایط آب و هوایی خاص استعداد بالای برای کشت زعفران دارد.



حسین برزگر اظهار داشت: هر چه ارتفاع مزارع زعفران از سطح دریا بیشتر باشد کیفیت و عملکرد اسانس و رنگ محصول نیز بیشتر است.

کیفیت زعفران چهار محال و بختیاری بالاست

وی با اشاره به اینکه زعفران در مناطق سرد بهتر عمل می آید، افزود: استان چهار محال و بختیاری از مکانهای مناسب برای کاشت زعفران با کیفیت است.

برزگر ادامه داد: استان چهار محال و بختیاری دارای آب و هوای مناسب برای کشت زعفران است و بازده خوبی این استان در برداشت زعفران دارد.

وی با اشاره به مصارف زعفران در جامعه اظهار داشت: زعفران در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، صنعت رنگرزی، امور هنری، دارویی کاربرد دارد.

کارشناس گل و گیاهان دارویی جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: در مناطقی از استان که باغات کشاورزی قرار دارد ولی در فصل پاییز و زمستان آب کافی برای کشت محصولات زراعی وجود ندارد، می توان زعفران کاشت و با همان آب کم زعفران را آبیاری کرد.

وی افزود: متوسط عملکرد زعفران در استان چهار محال و بختیاری 3.5 الی چهارکیلوگرم در هکتار است.

برزگر اظهار داشت: در همه شهرستانهای استان به جز شهرستان لردگان زعفران کشت می شود و شهرستان شهرکرد بیشترین سطح زیر کشت زعفران را در استان به خود اختصاص داده است.

با این تفاسیر می توان گفت که کشت رعفران در این استان می تواند به عنوان یکی از کشتهای مطلوب مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته و برای توسعه آن اقدام شود.