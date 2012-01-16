قتل فجیع دوست با انگیزه نامشخص

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم دی امسال مردی با مراجعه به کلانتری 159 بی سیم با طرح شکایتی گفت: پسرم به نام محمد صادق 18 ساله ساعت 19 و 30 دقیقه پنجم دی همراه یکی از دوستانش به نام نقی از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. قرار بود او برای خرید کاپشن به تهرانپارس برود که به طرز مرموزی ناپدید شد.

در ادامه با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور موسوی ، دادیار شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با توجه به اظهارات پدر محمد صادق مبنی بر اینکه پسرش به قصد ملاقات با نقی از خانه خارج و ناپدید شده است ، کارآگاهان اداره یازدهم با انجام هماهنگی قضایی لازم پسر18 ساله را ظهر روز 19 دی در منطقه میدان شوش دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره یازدهم منتقل کردند .

با دستگیری نقی ، وی در اظهارات اولیه منکر هرگونه ملاقات با محمدصادق شد اما زمانیکه نتوانست برای سخنانش دلایل و مدارک قانع کننده ای به کارآگاهان ارائه کند ، در اظهارات متناقضی منکر صحبت های اولیه خود در خصوص عدم ملاقات با پسر ناپدید شده شد و در اظهارات جدید خود به کارآگاهان گفت : قرار بود همراه محمدصادق و برای خرید لباس به تهرانپارس برویم اما او هیچ لباسی خریداری نکرد .به پیشنهاد محمدصادق و برای کشیدن قلیان به منطقه لشگرک رفته اما در آنجا با دو نفر درگیر شدیم . در آن لحظه برای آنکه آسیبی به ماشینم وارد نشود محمدصادق را لحظاتی تنها گذاشته و از محل دور شدم اما بعد از دقایقی و برای کمک به محمد ، دوباره به محل درگیری بازگشته اما دیگر اثری از محمد پیدا نکردم و تنها موفق شدم که کفش خونی وی را در نزدیکی محل درگیری پیدا کنم .

با توجه به اظهارات جدید نقی ، کارآگاهان برای بررسی صحت اظهارات او به محل مورد ادعایش در منطقه لشگرک رفته و در آنجا به تحقیقات از کسبه محل پرداخته اما هیچکدام از کسبه محل سخنان متهم را در خصوص وقوع درگیری دسته جمعی تأیید نکردند .

در شرایطی که کذب بودن تمامی سخنان نقی برای کارآگاهان قطعی تر شده بود ، وی این بار در اظهارات جدیدی به کارآگاهان گفت : در محل پیدا شدن کفش خونی متعلق به محمدصادق ، جسد او را در حالیکه در زیر خاک مدفون و تنها سرش از خاک بیرون مانده بود پیدا و تنها برای آنکه آسیب بیشتری به جسد وارد نشود سر محمدصادق را در زیر خاک قرار دادم .

با اظهارات جدید متهم در خصوص مرگ محمدصادق ، کارآگاهان که خود را در برابر یک جنایت مشاهده کرده بودند ، با اطلاعات بدست آمده از نقی به محل دفن جسد رفته و در بررسی های انجام شده موفق به کشف جسد متعلق به محمدصادق شدند .

با کشف جسد و تأیید هویت مقتول ، متهم برای انجام تحقیقات به اداره یازدهم منتقل و تحقیقات از وی در خصوص ارتکاب جنایت در دستور کار قرار گرفت. سرانجام متهم لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: روزی که برای خرید لباس با محمد قرار داشتم ، یکی از دوستانم به هویت خالد با من تماس گرفت و اظهار داشت که من نیز به همراه شما و برای خرید لباس به تهرانپارس می آیم ؛ در بین راه بود که نظر هر سه نفرمان برای خرید لباس تغییر کرد و تصمیم گرفتیم تا برای تفریح و کشیدن قلیان به لشگرک برویم. در بین راه و در منطقه تلو بود که از ماشین پیاده شدیم تا از بالای جاده به مشاهده منطقه بپردازیم که به علت سرد بودن هوا ، من به سرعت به داخل ماشین بازگشته ، اما خالد و محمدصادق همچنان در بیرون از ماشین ایستاده بودند. ناگهان در کمال تعجب خالد را مشاهده کردم که قمه ای را از زیر لباس خود خارج و به قصد گرفتن پول های همراه محمد ، شروع به تهدید وی کرد که لحظاتی بعد خالد ضرباتی را با قمه به محمد وارد کرد که بر اثر این ضربات محمدصادق بر روی زمین افتاد. در همین لحظه من از ماشین پیاده شده و قصد داشتم که محمد را به بیمارستان منتقل کرده اما خالد ضربات متعدد دیگری را به گردن و سینه او وارد کرد که باعث مرگش شد .

متهم در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : پس از کشته شدن محمدصادق ، خالد چاقوی کوچکی را به من داد و با تهدید مرا مجبور کرد تا دو ضربه به دست و پهلوی محمد وارد کنم. سپس به در خانه محمد مراجعه و به دروغ به پدر محمد گفتیم که محمد با ما نبوده و دوباره به محل قتل بازگشتیم. این بار خالد با بنزینی که در بین راه خریدار کرده بود ، اقدام به آتش زدن جسد محمد کرد . سه روز بعد از حادثه بود که مجددا به محل جنایت بازگشته و در حالیکه سر محمد در بیرون از خاک قرار داشت ، وی را کاملا در زیر خاک دفن کرده و از محل دور شدم .

با توجه به اعترافات متهم در خصوص ارتکاب جنایت و معرفی خالد 19 ساله به عنوان عامل اصلی جنایت ، کارآگاهان ادراه یازدهم با شناسایی مخفیگاه خالد در منطقه شوش در حالیکه متهم قصد داشت از طریق پشت بام از محل متواری شود ، وی را در ساعت یک بامداد روز دوشنبه مورخه 26 دی ماه دستگیر و به اداره یازدهم منتقل کردند .

با آغاز تحقیقات از متهم دستگیر شده ، وی به حضور خود در محل وقوع جنایت اعتراف اما مدعی شد که عامل اصلی ارتکاب جنایت وی نبوده و محمدصادق توسط نقی به قتل رسیده است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - در ادامه با اشاره به وجود تناقضات موجود در اعترافات متهمان پرونده ، گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان در خصوص نقش و حضور آنها در ارتکاب جنایت ، پرونده به همراه متهمان پرونده جهت صدور دستورات قضایی لازم برای آغاز تحقیقات تکمیلی پرونده در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته است .

