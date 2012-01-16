سرخوردگی صهیونیستها در برابر ایران / تحریمهای موثرتری اعمال کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیامین نتانیاهو" در اظهاراتی که نشانه ناامیدی و سرخوردگی اشغالگران قدس گفت : تحریمهای اروپا و آمریکا علیه ایران به اندازه ای که باید باشد و سبب توقف برنامه هسته ای ایران باشد، نیست.

نتانیاهو که در کمیته پارلمانی کنیست(پارلمان رژیم صهیونیستی) صحبت می کرد، افزود: تا زمانی که تحریمهای واقعی و مؤثری علیه صنعت نفت و بانک مرکزی ایران اعمال نشود، تاثیری واقعی بر برنامه هسته ای ایران نخواهند گذاشت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از اقدامات جنایتکارانه این رژیم که آخرین مورد آن ترور یکی از دانشمندان هسته ای ایران بنا به اعتراف منابع صهیونیست بود، ایران را متهم کرد که از خلاء حضور نیروهایی آمریکایی در عراق بهره برداری می کند تا به زعم لیبرمن، در منطقه بی ثباتی ایجاد کند.

این مقام صهیونیست در توجیه اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس در منطقه مدعی شد : این رویکرد ایران سبب می شود تا اسرائیل اقدام به تقویت توانایی نظامی خود در برابر حملات زمینی و هوایی کند.