مراسم "زیارت از راه دور پیامبر" در خراسان رضوی برگزار می شود

محمد علیزاده، در حاشیه جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت نهادینه سازی قرائت "زیارت نامه پیامبر دور" در تبلیغات اسلامی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وجود زائران امام رضا(ع) که در ایام 28 صفر و رحلت پیامبر به مشهد روانه می شوند برگزاری قرائت زیارت نامه پیامبر می تواند در راستای ایجاد فرهنگسازی دینی و معنوی در این شهر موثر باشد.

وی در خصوص اهداف برگزاری قرائت زیارت نامه پیامبر اظهار کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ ناب رضوی، آشنا سازی اقشار مختلف جامعه با سیره، شخصیت و رهنمودهای پیامبر، تبیین و ارایه الگوهای مطلوب دینی و ترویج اقامه و احکام الهی از جمله اهداف برگزاری مراسم قرائت زیارت نامه پیامبر اعظم از دور است.

علیزاده تاکید کرد: قرائت زیارت نامه پیامبر در روز 28 صفر دوم همزمان با رحلت پیامبر بعد از اقامه نماز ظهر و عصر به شکل هم زمان در سراسر استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی در خصوص قرائت این زیارت نامه از مدت ها پیش آغاز شده گفت: در شهر مشهد تمرکز برگزاری این قرائت نامه در حرم رضوی بوده اما این مراسم می تواند در مساجد و هیئت های محوری و شاخص نیز اجرا شود.

علیزاده تاکید کرد: مراسم قرائت زیارتنامه آن حضرت به شکل گسترده و شکوهمند و با بهره گیری از تمام ظرفیت و توان دستگاه های مختلف فرهنگی و دینی بر پا می شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌ با دستگاه های مختلف فرهنگی بیان کرد: در سایر شهرستانهای استان این مراسم با شکوه در مساجد، اماکن متبرکه، امامزاده ها و مصلی ها برگزار می شود.