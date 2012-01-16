تصاویر حیوانات مجهز به دوربینهای محقق ایرانی نشنال جئوگرافی درقطب شمال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بختیاری- محقق ایرانی که از سالهای قبل همکاری علمی خود را با موسسه نشنال جئوگرافی آغاز کرد و در این همکاریها موفق شد تا با طراحی و ساخت دوربین های تخصصی و نصب آن بر روی حیوانات محققان جهان را در کسب اطلاعات جدید و تازه در زمینه زیست شناسی برخی حیوانات یاری دهد.

این دوربین ها دارای انواع مختلفی هستند و قابلیت نصب بر روی انواع جانوران قطبی اعم از زیر آبی و خشکی زی را دارند.

نمونه ای از این دوربین ها در گزارش تصویری زیر آمده است.

محل استقرار محققان برای رصد دوربین های نصب شده بر روی دلفین ها و دریافت داده ها

نصب دوربین های تحقیقاتی بر روی دلفین

لاک پشت ها مجهیز به دوربین های تحقیقاتی شدند

مهدی بختیاری محقق ایرانی نشنال جئوگرافی