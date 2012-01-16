نظرآبادی ها از هفته هوای پاک استقبال کردند

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر و در این خصوص گفت: به منظور آشنایی بیشتر اقشار مختلف با مزایای هوای پاک، روستای احمد آباد شهرستان نظر آباد در هفته هوای پاک مراسم پیاده روی داشتند.



وی افزود: در این مراسم ساکنان روستا با مفاهیم کلی هوای پاک و آلودگی هوا آشنا شدند و از مزایای داشتن هوای پاک، این نعمت الهی و مهم ترین عنصر حیات در روستای محل زندگی خود آشنا شده و آن را به هوای آلوده شهر ترجیح دادند.



ناصری ادامه داد: از مردم خواسته شد در راستای حفظ این موهبت الهی تمام سعی و تلاش خود را به کارگیرند که انجام این کار به نفع خود و آیندگان است و اثر مستقیم آن را می توان در بخش های مختلف زندگی تمام اقشار مردم و سایر موجودات و بهبود کیفیت زندگی آنها شاهد بود.



به گفته ناصری این مراسم با مشارکت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و هلال احمر در روستای احمدآباد نظرآباد برگزار شد.

