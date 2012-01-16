نظرآبادی ها از هفته هوای پاک استقبال کردند

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر و در این خصوص گفت: به منظور آشنایی بیشتر اقشار مختلف با مزایای هوای پاک، روستای احمد آباد شهرستان نظر آباد در هفته هوای پاک مراسم پیاده روی داشتند.
وی افزود: در این مراسم ساکنان روستا با مفاهیم کلی هوای پاک و آلودگی هوا آشنا شدند و از مزایای داشتن هوای پاک، این نعمت الهی و مهم ترین عنصر حیات در روستای محل زندگی خود آشنا شده و آن را به هوای آلوده شهر ترجیح دادند.
ناصری ادامه داد: از مردم خواسته شد در راستای حفظ این موهبت الهی تمام سعی و تلاش خود را به کارگیرند که انجام این کار به نفع خود و آیندگان است و اثر مستقیم آن را می توان در بخش های مختلف زندگی تمام اقشار مردم و سایر موجودات و بهبود کیفیت زندگی آنها شاهد بود.
به گفته ناصری این مراسم با مشارکت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و هلال احمر در روستای احمدآباد نظرآباد برگزار شد.
نظرآباد – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد از استقبال یکی از روستاهای این شهرستان در هفته هوای پاک با انجام برنامه پیاده روی خبر داد.
علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر و در این خصوص گفت: به منظور آشنایی بیشتر اقشار مختلف با مزایای هوای پاک، روستای احمد آباد شهرستان نظر آباد در هفته هوای پاک مراسم پیاده روی داشتند.
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