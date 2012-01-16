جدول برترین پارکهای فناوری کشور/ آمار شرکتهای دانش بنیان پارکها

به گزارش خبرنگار مهر، پارکهای علم و فناوری سازمانهایی هستند که به وسیله متخصصان حرفه ای مدیریت می ‌شوند و هدف اصلی آنها افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکتهای حاضر در پارکها و موسسات متکی بر علم و دانش است.

برای دستیابی به این هدف پارکهای علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار مدیریت و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کنند.

پارکهای علمی و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری در دنیا از دهه 1980 شکل گرفتند. ازجمله اهداف ایجاد پارکهای فن آوری، افزایش نوآوری تکنولوژی، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصین است و بسیاری از سیاستگذاران از پارکهای فناوری به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای نام می برند. از این رو تاکنون بیش از 800 پارک علمی و فناوری در بیش از 55 کشور جهان ایجاد شده است.

ایران نیز از 10 سال قبل یعنی 1380 اقدام به ایجاد پارکهای فناوری به منظور مدیریت جریان فناوری کشور به سمت رفع نیازهای صنعتی کشور کرده است که در این راستا تاکنون 29 پارک علمی و 90 مرکز رشد ایجاد شده است.

زمینه های فعالیت مراکز رشد مستقر در پارکهای فناوری

ردیف موضوع و نوع فعالیت تعداد درصد 1 جامع 72 72.2 2 اطلاعات و ارتباطات 10 10.1 3 فرآورده های دارویی علوم پزشکی 5 5.1 4 کشاورزی و منابع طبیعی 2 2 5 بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک 1 2 6 نفت و گاز و پتروشیمی 1 1 7 پلیمر و پتروشیمی 1 1 8 پیشرفته مخابرات 1 1 9 نساجی 1 1 10 صنایع رنگ 1 1 11 مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1 1 12 لوازم و تجهیزات پزشکی 1 1 13 صنعت آب و برق 1 1 14 سرامیک 1 1 جمع کل 99 100

کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور، تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه، افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش، کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی و حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری حمایت از موسسه ها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی از مهمترین اهداف این پارکها بوده است.



این اقدامات موجب شد تا یک درصد حجم کل صادرات کشور به صادرات خدمات دانش بنیان کشور اختصاص یابد و مسئولان امیدوارند تا این میزان در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه به 8 درصد برسد. علاوه بر این پیش بینی شده است که در سند چشم انداز 1404 حجم صادرات محصولات دانش بنیان 20 درصد کل صادرات کشور برسد.



رتبه بندی پارکهای فناوری



تقویت پارکهای علم و فناوری یکی از سیاستهای بنیادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است ازاین رو زیر ساختهای لازم برای توسعه علم و دانش و تبدیل علم به ثروت برای این پارکها فراهم شد.



بر این اساس پس از گذشت 10 سال ازفعالیت های پارکهای فناوری، وزارت علوم اقدام به ارزیابی عملکرد آنها کرده است که از نظر این وزارتخانه 7 پارک فناوری به عنوان پارکهای فناوری برتر انتخاب شدند.



رتبه بندی فعال ترین پارکهای علمی و فناوری کشور

رتبه فعالیت نام پارک علمی و فناوری 1 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 2 پارک علم و فناوری فارس 3 پارک علم و فناوری گیلان 4 پارک علم و فناوری خراسان رضوی 5 پارک علم و فناوری یزد 6 پارک علم و فناوری استان مرکزی 7 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران