بسترسازی مناسب برای توسعه تئاتر کرمان ضروری است

سعید سلطانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات هنرمندان تئاتر کرمانی اظهارداشت: یکی از مسایل اصلی ما، نبود سالنی مختص تئاتر در شهر کرمان است؛ یعنی سالنی ویژه که تکلیف مردم با هنرمندان و تکلیف هنرمندان با مردم مشخص شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه مسئولین ما آگاه شده اند که تئاتر هنر قدرتمندی برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم است، اما بسترسازی مناسب را برای رشد و بلوغ این رشته هنری انجام نداده اند.

سلطانی زاده تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر به حوزه تئاتر کشور توجه ویژه ای شده است و با ثبت 25 گروه نمایشی در استان کرمان پیش بینی می شود اتفاقات خوبی دراین زمینه رخ بدهد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کرمان ادامه داد: اگر مسئولین کمک کنند و زمینه های مناسب را برای هنرمندان فراهم کنند، از طرفی هنرمندان هم در راستای خواست مردم، افزایش نشاط در جامعه و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی اقدام کنند در آینده تئاتر کرمان روزهای خوبی را خواهد داشت.