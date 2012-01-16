  1. استانها
  2. تهران
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

تهمیرپور در گفتگو با مهر:

حقوق شهروندان باقرشهری به سرعت پیگیری می شود

حقوق شهروندان باقرشهری به سرعت پیگیری می شود

شهرری – خبرگزاری مهر: مسئول واحد حقوقی شهرداری باقرشهر در خصوص اقدامات و موارد حقوقی ارجاعی به این واحد گفت: با رسیدگی فوری به درخواستهای مردمی، مسیر خدمات رسانی به شهروندان کوتاه تر شده است.

حمیدرضا تهمیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این از اقدامات ارزشمند شهرداری است که اولین و مهمترین هدف آن تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندان در رسیدگی به مطالبات ایشان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.

وی تصریح کرد: موارد حقوقی از طریق مسئولان واحدها به این واحد ارجاع می شود بدیهی است پس از ارجاع موارد، مراحل قانونی لازم طی می شود و ما از مجرای قانونی اجازه نمی دهیم کسی در حقوق شهروندان تعدی داشته باشد.

مسئول واحد حقوقی شهرداری باقرشهر مهمترین وظیفه این واحد را رسیدگی به موارد اختلافی که بعضی افراد شهروندنما باعث به هم ریختن آرامش و از یبن رفتن حقوق شهروندان دیگر می شوند، اعلام کرد.

وی تصریح کرد: همواره سعی ما بر این  بوده که حداکثر همکاری و تعامل را با شهروندان داشته باشیم و در احقاق حق ایشان براساس قوانین و مقررات بکوشیم.

کد مطلب 1510872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها