حقوق شهروندان باقرشهری به سرعت پیگیری می شود

حمیدرضا تهمیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این از اقدامات ارزشمند شهرداری است که اولین و مهمترین هدف آن تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندان در رسیدگی به مطالبات ایشان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.

وی تصریح کرد: موارد حقوقی از طریق مسئولان واحدها به این واحد ارجاع می شود بدیهی است پس از ارجاع موارد، مراحل قانونی لازم طی می شود و ما از مجرای قانونی اجازه نمی دهیم کسی در حقوق شهروندان تعدی داشته باشد.

مسئول واحد حقوقی شهرداری باقرشهر مهمترین وظیفه این واحد را رسیدگی به موارد اختلافی که بعضی افراد شهروندنما باعث به هم ریختن آرامش و از یبن رفتن حقوق شهروندان دیگر می شوند، اعلام کرد.

وی تصریح کرد: همواره سعی ما بر این بوده که حداکثر همکاری و تعامل را با شهروندان داشته باشیم و در احقاق حق ایشان براساس قوانین و مقررات بکوشیم.