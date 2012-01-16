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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

رحمانیان خبر داد:

26 ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در فارس تشکیل شد

26 ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در فارس تشکیل شد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از تشکیل 26 ستاد پیشگیری و مقابله با تخلفات انتخاباتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی در سطح استان و شهرستانهای فارس تشکیل شده که در استان با ریاست رئیس کل دادگستری و در شهرستانها با ریاست رئیس دادگستری شهرستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: این ستاد به هیچ عنوان قصد مداخله در امور اجرایی و نظارتی انتخابات را ندارد زیرا قانون وظابف هرکدام از دستگاه ها را مشخص کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به برخی از وظایف این ستاد در استان فارس، گفت: وظیفه اصلی این ستاد استفاده کامل از ظرفیتهای دستگاه های عضو این ستاد برای پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی است.

رحمانیان تصریح کرد: مهمترین فعالیت این ستاد آگاه سازی عمومی و اختصاص مردم، نامزدهای انتخاباتی و مسئولان دولتی است که در خصوص تخلفات و جرایم انتخاباتی با هدف کاهش جرایم و مشارکت حداکثری مردم استان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان برگزار کننده انتخابات باید قانونمند و قانونمدار بودن را مد نظر قرار دهند، افزود: اولین نکته ای که مسئولان برگزار کننده انتخابات باید مد نظر قرار دهند اجرای کامل قانون و اجتناب از هرگونه برخورد سلیقه ای با نامزدهای انتخاباتی و فراهم سازی محیطی آرام برای انجام یک رقابت سالم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: صیانت از آرای مردم و حساسیت در خصوص هرگونه تقلب و دستکاری از جمله مهمترین وظایف مسئولان برگزار کننده انتخابات در استان و شهرستان است.

رحمانیان در خصوص نوع فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات نیز گفت: داوطلبان انتخابات نباید به گونه ای سخنرانی کنند که دستاوردهای نظام از بین برود و از طرفی باید از قوانین انتخابات اطلاع داشته و همچنین بر نحوه رفتارهای طرفداران و ستاد خود نیز نظارت داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به زمان رسمی تبلیغات نامزد های انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمان تبلیغات از چهارم اسفند تا 10 اسفند ماه در نظر گرفته شده که قبل از این تاریخ هرگونه فعالیت تبلیغاتی خلاف محسوب می شود.

وی تصریح کرد: مردم نیز در حوزه پیشگیری نقش مهمی را ایفا می کنند که در این میان می توانند هرگونه فعالیت غیر قانونی نامزد های انتخاباتی را اعلام کنند.

کد مطلب 1510878

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