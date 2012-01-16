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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

حذف پذیرش دختران در کدرشته نوازندگی ساز جهانی و پاسخ دانشگاه علمی کاربردی

حذف پذیرش دختران در کدرشته نوازندگی ساز جهانی و پاسخ دانشگاه علمی کاربردی

ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشته نوازندگی ساز جهانی در جنس زن در حالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صفر رسید که معاون آموزشی این دانشگاه از رفع سریع مشکل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر در این دوره از ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نوازندگی ساز جهانی دانشگاه جامع علمی کاربردی صفر شد این در حالیست که سال گذشته دور نخست پذیرش این رشته در مقطع ذکر شده صورت گرفته است.

رجبعلی برزویی معاون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر اضافه شدن کدرشته پذیرش دانشجوی دختر در این گروه به علت حذف این کد رشته اشاره کرد و گفت: ایجاد ظرفیت در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سوی استانها صورت می گیرد. بدین معنا که ابتدا کمیته گسترش استانی سپس کمیته گسترش منطقه ای روی ظرفیتها نظر می دهند. 

وی ادامه داد: پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب اختصاص یک کد برای دختران و یک کد برای پسران صورت می گیرد. بعضی از مراکز علمی کاربردی که مجری پذیرش دختران یا پسران بودند به علت مباحث نظارتی در لحظه آخر از فهرست پذیرش خارج شدند.

به گفته این مقام مسئول در دانشگاه علمی کاربردی، این مشکل هم اکنون در حال بررسی است که سریعاً برطرف می شود.

برزویی تاکید کرد: کد رشته مورد نظر به زودی ایجاد می شود و داوطلبان زن شرکت کننده در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته نوازندگی ساز جهانی که ثبت نام آن در حال انجام است، حتماً نام نویسی کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام جهت پذیرش در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته پودمانی که از 20 دی آغاز شده تا روز سه شنبه 27 دی ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1510881

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