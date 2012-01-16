لزوم افزایش نظارت بر دستگاههای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در گردهمایی گزینشگران هسته های گزینش استان کرمان با تاکید بر اهمیت کار و نقش گزینش در سلامت اداری و کارکنان، گفت: نظارت و گزینش کارگزاران نظام باید به صورت مستمر و در حین انجام کار نیز صورت گیرد.

حجت الاسلام توکلی ابراز داشت: گزینش‌ ها باید از حاشیه خارج شده و به میدان بیایند و جایگاه اصلی خود را در سطح سازمانها و نهادها متجلی کنند.

وی اظهار تصریح کرد: در مصاحبه ‌ها باید به ایمان، اخلاق و اصالت خانوادگی افراد توجه شود زیرا ثابت شده که کارگزاران با ایمان، با اخلاق و دارای اصالت خانوادگی ارزش خدمت را بیشتر می ‌دانند.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر گزینش تنها در مرحله جذب افراد صورت می‌گیرد،‌ تأکید کرد: نباید کارگزار انتخاب شده را بعد از انجام گزینش های ابتدایی، رها کرد.

وی اظهار داشت: نظارت باید جایگاهی داشته باشد که کارمند در طول دوره کاری خود آن را احساس کند و گزینش باید خطای افراد را در همان لحظه تذکر دهد تا حالت نظارتی حفظ شود.

این مسئول قضایی عملکرد گزینش‌ ها را در بخش جذب و به کارگیری کارگزاران نظام در سطح کشور، مثبت ارزیابی کرد و افزود: گزینش در حقیقت تحسس است.

حجت الاسلام توکلی، با اشاره به این مطلب که تجسس به معنای بررسی و پیگیری در امر شر است، عنوان کرد: کار گزینش مصداق تحسس یعنی بررسی و پیگیری برای امر خیر است و تجسس نیست.

وی با اشاره به این مطلب که نظر مدیران و جریان ‌های سیاسی نباید در امر گزینش دخالت داده شود، گفت: در این رابطه باید به طور ویژه به کارآمدی فرد توجه شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: افراد گزینشگر باید در ابعاد مختلف رفتارهای انسانی و اسلامی الگو باشند تا در بررسی پیشینه و ویژگیهای افراد با طیب خاطر و آرامش درونی اعلام نظر کنند.

حجت الاسلام توکلی تاکید کرد: جامعه سالم در دست مدیران و کارگزان سالم است وهسته های گزینش در به وجود آمدن این امر مهم، سهم بسزایی دارند.