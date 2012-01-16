پیشگامان فاتح نبرد با گیتی پسند اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال پیشگامان کویر توانست در بازی اخیر که روز در ست های اول، دوم و چهارم با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 18 و 25 بر 17 حریف خود را شکست دهد.

تیم والیبال گیتی پسند اصفهان هم در گیم سوم با امتیاز نزدیک 26 بر 24 بر میزبان غلبه کرد.

تیم والیبال پیشگامان کویر یزد با این نتیجه 23 امتیازی شد و گیتی پسند اصفهان 27 امتیازی است.

فرهاد شاهمیری و احمد سرمست این مسابقه را قضاوت کردند و ناظر فدراسیون والیبال هم عباس جلایر بود.

این بازی در ورزشگاه شش هزار نفری شاهدیه و در مقابل دیدگان بیش از هزار0 تماشاگر مشتاق والیبال برگزار شد.