بارش برف چند محور ارتباطي شهرها را قطع كرد

سرهنگ محمد خارق در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر كردستان ، كرمانشاه ، لرستان ، آذربايجان شرقي و غربي ، قزوين ، درمازندران محورهاي كندوان ، هراز و فيروزكوه و در استان گلستان محور خوشييلاق ، آزادشهر ، قم و استان مركزي به دليل بارش شديد برف تردد با زنجير چرخ امكان پذير است .

339 روستاي استان مركزي مسدود شد

معاون راه روستايي استان مركزي با بيان اينكه بارش برف طي دو روز گذشته راه روستايي 339 روستاي استان مركزي را مسدود كرد ، اظهار داشت : 150 روستا از اين مجموعه در شازند ، 65 روستا در ساوه ، 60 روستا در ... ، 20 روستا در آشتيان و تفرش و 6 روستا در اراك قرار دارد .

غلامرضا خرمي مجموع راههاي روستايي مسدود را 1 هزار و 451 كيلومتر عنوان كرد و گفت : راه ارتباطي 233 روستا تا صبح امروز برف روبي شده است .

مدير كل راه و ترابري استان مركزي نيز با اشاره به بازبودن محورهاي ارتباطي استان مركزي گفت : راهها باز است و تردد در آنها صورت مي گيرد ، البته به دليل ادامه داشتن بارش برف از شهروندان استان درخواست مي شود در حد امكان طي 48 ساعت آينده مسافرت نكنند و يا با تجهيزات كامل شامل زنجيرچرخ ، لباس گرم و غذاي كنسرو شده ، اقدام به مسافرت كنند.

گفتني است بارش برف طي روزهاي اخير خيابانها و كوچه هاي ارزاك را پوشانده و تردد عادي مردم را كند كرده است .