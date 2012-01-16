به گزارش خبرنگار مهر، باقر صمدی امروز دوشنبه در دومین کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفن همراه با اشاره به کاربردهای فناوری STK که برای سیم کارت مشترکان تعبیه شده است ، اظهار داشت: این سیستم یکی از متداول‌ترین و امن‌ترین سیستم‌های بانکی موجود در جهان است که ایرانسل در آینده نزدیک آن را ارائه خواهد کرد تا بانک‌ها به راحتی بتوانند تراکنشهای خود از جمله پرداخت قبض، مدیریت چک و سفارش گذاری را از این طریق انجام دهند.

ایجاد زیرساختهای قابل اعتماد برای پیاده سازی شهروند الکترونیک

وی چگونگی زیرساخت قابل اعتماد به شهروندان را مهمترین موضوع مورد بحث در عرصه شهروند الکترونیک عنوان کرد و ادامه داد: ارائه زیرساختی ایده آل و فراگیر برای بهره برداری آحاد جامعه که بتواند سطح سواد، سلیقه و دانش متفاوت جامعه را دربرگیرد از جمله مهمترین مباحث پیاده سازی شهروند الکترونیک در کشور است.

صمدی، ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت در کشور را بسیار بالا عنوان کرد و با بیان اینکه بیش از 50 میلیون کاربر موبایل در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: آنچه که موبایل را از بسترهای دیگر متمایز می‌کند، در دسترس بودن آن در همه اوقات است.

این مقام مسئول در شرکت ایرانسل، موبایل را بستر مناسب برای ارایه سرویس‌های شهروند الکترونیک عنوان کرد و به ویژگی‌های متمایز آن از جمله ضریب نفوذ بالای موبایل در مقایسه با دیگر ابزارها، در دسترس بودن در همه جا و در همه وقت، سهولت در استفاده و قابلیت شخصی‌سازی و اطلاع از مشخصات استفاده‌کننده اشاره کرد.

وی گفت: شبکه ای با پوشش سراسری و امکان ارائه خدمات دیتا و قابلیت انتقال داده بسیاری از نیازهای آتی شهروندان را تامین خواهد کرد.

مدیر ارشد تجاری ایرانسل به ارایه چند سرویس از سوی ایرانسل در حوزه شهروندی اشاره و بانکداری و پرداخت همراه، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مدیریت شهری، امنیت، مدیریت انرژی، آموزش و محیط زیست را از جمله حوزه‌هایی عنوان کرد که امکان ارائه خدمات آن بر بستر تلفن همراه وجود دارد.

وجود زیرساخت بانکی مناسب برای بانکداری مبتنی بر موبایل

به گزارش مهر ، صمدی با اشاره به وجود دو سیستم در حوزه بانکداری و نظام پرداخت در دنیا گفت: در کشورهایی که زیرساخت خوبی برای نظام بانکی وجود دارد و ضریب نفوذ موبایل نیز بالا است سیستم‌های بانکی با تلفن همراه همگرا شده‌اند و در کشورهای دیگر که زیرساخت بانکی ضعیف است، اپراتور تا اندازه‌ای نقش بانک را هم برعهده می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کشور ایران زیرساخت بانکی مناسبی دارد و امروز 20 بانک و موسسه مالی در کشور به مردم خدمات مالی ارائه می‌دهند و بیشتر شهروندان نیز از حساب بانکی برخوردارند ، اضافه کرد: استراتژی ما در حوزه بانکی این است که با به رسمیت شناختن بانک‌ها به عنوان موسساتی که خدمات مالی در کشور ارائه می‌دهند، بستر موبایل را به عنوان بستری برای بانک‌ها فراهم کنیم تا خدمات مالی و پرداختی خود را به شهروندان ارائه دهند.

ارائه رمز یکبار مصرف در بانکداری تلفن همراه

به گزارش مهر ، صمدی با بیان اینکه موبایل مزیت‌هایی از جمله سهولت، امنیت، شفافیت مالی و نوآوری در ارائه خدمات بانکی را برای بانک‌ها به ارمغان آورده است ، گفت: یکی از سرویس‌هایی که ایرانسل در تعامل با چند بانک کشور ارائه می‌کند، سرویس بانکداری همراه بر مبنای کدهای دستوری USSD است که مهمترین ویژگی آن استقلال کامل از گوشی است.

وی افزود: موضوع دیگری که ایرانسل در حوزه بانکداری همراه به دنبال آن است و اکنون بانک‌های صادرات و ملی از آن استفاده می‌کنند، سرویس OTP یا One Time Password یا همان رمز یکبار مصرف است که اگر بتوانیم آن را روی سرویس بانکداری همراه قرار دهیم، باتوجه به اینکه سیم‌کارت همیشه همراه کاربر است، امنیت بالایی را برای تراکنش‌های مالی آن فراهم می‌کند

مدیر ارشد بازاریابی تجاری ایرانسل گفت: حوزه دیگر مربوط به NFC است که یک تکنولوژی مخابرات بی‌سیم در فاصله بسیار نزدیک محسوب می شود و برای پرداختهای خرد مورد استفاده قرار می گیرد؛ پایلوت این سرویس هم اکنون راه‌اندازی شده و ایرانسل به دنبال گسترش آن و نیازمند همکاری شهرداری‌ها و ادارات و سازمان‌های بخش حمل و نقل کشور است.

به گفته وی ، وجود کیف پول الکترونیکی در کنار بانکداری همراه این امکان را به مشتریان می‌دهد در هر لحظه که بخواهند کیف پول الکترونیکی خود را بدون نیاز به مراجعه به باجه بانک شارژ کنند. زیرساخت کشور قابلیت ارایه این سرویس را دارد و اکنون در مترو و جاهای دیگر کارت‌های ارایه شده با NFC سازگار است که این سیستم را روی سیم‌کارت‌ها توسعه دهد.

ایجاد سیستم سلامت الکترونیکی بر بستر موبایل در کرمان

صمدی از راه‌اندازی پایلوت سیستم سلامت الکترونیکی بر بستر موبایل در استان کرمان خبر داد و گفت: بر بستر این سرویس فردی که به اورژانس زنگ می‌زند با استفاده از شبکه ایرانسل نزدیک‌ترین آمبولانس به بیمار اختصاص داده می‌شود و اطلاعات بالینی دریافت شده از بیمار نیز از طریق تلفن همراه به آمبولانس انتقال داده می‌شود.

این مدیر ایرانسل به ارائه خدمات تلفن همراه در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و افزود: در حوزه حمل و نقل سیستم‌های مخابراتی می‌توانند از مسافرت‌های زاید جلوگیری کنند که امکان ارائه خدمات مبتنی بر موقعیت (LBS) در این راستا فراهم شده است.

به گفته صمدی، حوزه‌های دیگری که امکان ارائه خدمات بر بستر تلفن همراه فراهم شده، مرتبط با امنیت، نظام آموزشی و مدیریت هوشمند انرژی است که در حوزه آموزش امکان ارائه محتوای آموزشی به عموم بر بستر تلفن همراه و تعامل موثر میان نهادهای آموزشی و جامعه فراهم شده است.