اعلام نتایج طرح سنجش رضایتمندی از دستگاههای دولتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازید از اداره کل ورزش و جوانان، ثبت احوال استان و ناحیه 2 آموزش و پرورش ارومیه افزود: نتایج رتبه بندی دستگاههای اجرایی در اواخر بهمن ماه امسال اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح در شهرستانهای ارومیه، سلماس، خوی، ماکو، میاندوآب، بوکان، تکاب و پیرانشهر اجرا می شود و در قالب این طرح 9 هزار و 577 پرسشنامه در دستگاههای اجرایی استان تکمیل می شود.

طالبی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح 44 پرسشگر، 10 ناظر و بازبین، 8 نفر جهت داده آمایی و تجزیه تحلیل و 15 نفر عوامل اجرایی فعالیت می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی همچنین سنجش آگاهی مراجعان از گردش کار، سنجش اعتماد مراجعان از مسئولیت پذیری و قانون مندی، سنجش نحوه رفتار با ارباب رجوع از نظر رعایت ادب و سرعت و دقت در انجام کار سنجش فضا و تجهیزات فیزیکی لازم از نظر پاکیزگی و محل مناسب و سایر موارد نظیر سفارش و توصیه، رعایت حقوق مراجعان را از محورهایی عنوان کرد که در این طرح مورد برسی قرار می گیرند.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خدمات رسان خواست تا در اجرای هرچه مطلوب تر این طرح همکاری کنند.

در ادامه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با حضور در اداره کل ورزش و جوانان، ثبت احوال استان و ناحیه 2 آموزش و پرورش ارومیه از نزدیک روند اجرای طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از دستگاههای دولتی در ارائه خدمات به مردم را بررسی کرد.

طالبی در این بازدید با تعدادی از مراجعه کنندگان به دستگاههای دولتی گفتگو و روند تکریم ارباب رجوع توسط دستگاههای اجرایی را از آنان جویا شد.