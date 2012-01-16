طلاب و روحانیون بسیجی مشهد از آسایشگاه معلولان فیاض بخش بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا سرور فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی ظهر دوشنبه در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در چنین ایامی که محبت را از یاران و طفلان امام حسین (ع) دریغ کردند، ما برای ابراز محبت خود به معلولین جسمی حرکتی آسایشگاه شهید فیاض بخش به اینجا آمدیم تا بتوانیم اندک رسالت خود را در این زمینه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه اکثر معلولین این آسایشگاه نماد همت و تلاش هستند ابراز کرد: معلولین با وجود مشکلات جسمی دارای نمادهای والایی از همت و تلاش هستند و آنها کسانی هستند که در جهت رشد کمالات انسانی و نیازهای مادی و معنوی خود تلاش می کنند.

سرور تصریح کرد: دانشجویان معلولی که در مقاطع بالای تحصیلی مشغول به تحصیل هستند نشان می دهند که به هیچ وجه مشکلات جسمی نمی تواند مشکل حقیقی فرد باشد بلکه انسان به عنوان یک موجود می تواند به بالاترین درجات انسانی برسد.

فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی عنوان کرد: در برنامه های بعدی این بازدید از آسایشگاه جانبازان به پاس ارج نهادن به زحمات ارزنده جانبازان هشت سال دفاع مقدس انجام خواهد شد.