واکنش شخصیتهای لبنانی به سفر بان کی مون ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار با اشاره به دیدار اخیر "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد از لبنان به واکنشهای برخی شخصیتهای این کشور درباره آن پرداخته است.

"ایلی الفرزلی" نایب رئیس اسبق پارلمان لبنان گفت : دبیرکل سازمان ملل متحد با این هدف به لبنان آمد تا از آن به عنوان پایگاهی سیاسی و مرکز نامه نگاری استفاده کند و مجامع جهانی هم اکنون فقط منافع کشورهای خاصی را تامین می کنند.

"عبدالرحیم مراد" رئیس حزب "الاتحاد" لبنان هم بیان کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد طی سالهای گذشته به عنوان کارمند آمریکا عمل کرده است.

وی افزود: بان کی مون از دموکراسی سخن می گوید، اما چشمان خود را بر روی تجاوزات اسرائیل و اجرای قطعنامه های بین المللی بسته است.

رئیس حزب الاتحاد لبنان با اشاره به موضعگیری دبیرکل سازمان ملل متحد درباره دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری بیان کرد: لبنانی ها باید به دادگاه بین المللی اعتراض کنند یا خواستار تغییرات در پروتکل دادگاه شوند.

از سوی دیگر "نجاح واکیم" رئیس جنبش الشعب لبنان گفت : دیدار "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد و "داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه قابل تامل است، زیرا تبعات بدی برای لبنان به دنبال دارد.

وی اظهار داشت : بان کی مون و داود اوغلو موضوعاتی را مطرح کرده اند که خطرات زیادی به دنبال دارد و ثبات شکننده لبنان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

واکیم بیان کرد: چگونه است که دولت لبنان واکنشی درباره طرحهای این دو به ویژه درباره بحران سوریه و موضوع سلاح مقاومت نشان نداد؟ این نشانه ناتوانی سیاسی است.

"وجیه البعرینی" رئیس جمعیت مردمی "العکاری" لبنان هم اظهار داشت : دیدار بان کی مون از لبنان از نظر زمان آن مشکوک بود و وی به خود اجازه داد که در امور داخلی لبنانی ها همانند گفتگو و سلاح مقاومت دخالت کند.

وی افزود: آنچه وی مطرح کرده است زمینه ساز فتنه میان لبنانی هاست. سلاح ما رمز پایداری ماست و لبنانی با تکیه بر وحدت ملی همه فتنه های طایفه ای، مذهبی و سیاسی را خنثی می کنند.

"محمد قبانی" عضو فراکسیون المستقبل لبنان هم گفت : دیدار بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به نفع لبنان، ثبات آن و برگزاری دادگاه بین المللی است.

"عمار حوری" دیگر نماینده فراکسیون المستقبل از مواضع تامل برانگیز دبیرکل سازمان ملل متحد درباره سوریه و سلاح مقاومت لبنان تمجید کرد.



"سجعان قزی" معاون رئیس حزب الکتائب لبنان نیز گفت : زمان انجام سفر بان کی مون نشان دهنده تمایل سازمان ملل برای دور نگه داشتن لبنان از وقایع جاری در منطقه است.

وی اظهار داشت : دبیرکل سازمان ملل متحد در مواضع خود حضور نیم میلیون فلسطینی در خاک لبنان و ارائه راهکار برای آن را فراموش کرد.

"محمد رعد" عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز گفت : مواضع دبیر کل سازمان ملل و وزیر خارجه ترکیه کاملا دوگانه است.

وی افزود: بان کی مون سلاح مقاومت در لبنان را آزار دهنده توصیف کرده است، اما موضعی در برابر سلاح گروههای مسلح سوریه اتخاذ نکرده است.در واقع بان کی مون کارمند گروه خاصی است.

شایان ذکر است بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار اخیر خود از لبنان خواستار خلع سلاح شبه نظامیان در این کشور بدون ذکر نام شده بود.