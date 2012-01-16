تلفات حوادث رانندگی در البرز 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب کمالوند اظهار داشت: بر اساس اعلام پزشکی قانونی از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در سطح استان البرز 30 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش یافته است.



وی ادامه داد: طبق اعلام پزشکی قانونی استان البرز تعداد متوفیان حوادث رانندگی در 9ماهه ابتدای سال جاری 80 نفر است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته که 115 نفر بود 30 درصد کاهش یافته است.



سرهنگ کمالوند نقش قانون جدید راهنمایی و رانندگی را که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شد، در بهبود وضعیت رانندگی و افزایش رانندگان قانونمند بسیار مهم ارزیابی کرد و اضافه کرد: از تاکیدات مهم این قانون برخورد قاطع با رانندگان خطرآفرین است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه این روند کاهش تصادفات تا پایان سال به مدد خداوند متعال و تلاش مستمر ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه خواهد داشت، به مردم توصیه کرد که با رعایت قوانین ومقررات ترافیکی جان خود ودیگر رانندگان را از حوادث تلخ وناگوار در سطح جاده ها وآزادراهها حفظ کنند.