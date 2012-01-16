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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

رئوفی نژاد:

لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات/ دشمن به فکر تفرقه افکنی است

لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات/ دشمن به فکر تفرقه افکنی است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با تاکید بر اینکه تاثیرگذارترین رویداد سیاسی کشور در سال جاری مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم است گفت: انتخابات امسال از شرایط خاصی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش استان زنجان، افزود: قطعا ملت ایران با شور و شعور سیاسی خود در این عرصه حضور خواهند داشت و مشارکت آنان در این انتخابات پاسخ دیگری به دشمنان نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه انتخابات امسال از شرایط خاصی برخوردار است ادامه داد: امروز بغض دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی سنگین‌تر شده و علاوه بر این بیداری اسلامی نیز بیش از پیش دنیا را متوجه انقلاب اسلامی ایران کرده است.
 
رئوفی نژاد به برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سالجاری اشاره کرد و افزود: طی سال های گذشته مشارکت، همکاری و انسجام مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف سیاسی به اثبات رسیده است.
 
استاندار زنجان افزود: در  حال حاضر دشمنان نظام اسلامی برنامه های متعددی را برای کاهش و حضور حداقلی مردم در انتخابات مجلس نهم آغاز کرده اند.
 
رئوفی نژاد با بیان اینکه مشارکت آگاهانه و هوشمندانه مردم در انتخابات مجلس نهم پاسخی قاطع و کوبنده به تبلیغات مسموم دشمنان خواهد بود افزود: فراهم کردن شرایط مطلوب انتخابات و همکاری دستگاههای مختلف اجرایی می تواند در این بخش بسیار تاثیر گذار باشد.
 
عضو شورای عالی اداری کشور، افزود: در فضای کنونی کشور دشمنان زخم خورده نظام اسلامی تشویش و تفرفه افکنی را در دستور کار خود قرار داده اند.
 
رئوفی نژاد افزود: رضایتمندی مردم از حجم خدمات دولت نهم و دهم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم را به مراتب افزایش خواهد داد.
 
وی  افزود: این جمعیت اثرگذار در هر مقطعی با مدیریت آموزش و پرورش در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف حضور پیدا می‌کند به گونه‌ای که در عرصه جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس نزدیک به یک سوم از شهدا جزو جمعیت تحت پوشش آموزش و پرورش بودند.
 
استاندار زنجان نقش آموزش و پرورش را در میان سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی بسیار مهم و ویژه عنوان کرد و گفت: این اهمیت از نظر جمعیت قابل توجهی که در یک بازه زمانی طولانی تحت پوشش این مجموعه قرار دارد، قابل تبیین است.
 
کد مطلب 1510930

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