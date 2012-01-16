دشمنان به دنبال زیر سوال بردن انتخابات در ایران هستند

حجت الاسلام سید مجد الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیان رهبری در خصوص انتخابات اظهارداشت: فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است و همه ما باید در این دوره از انتخابات با بصیرت کامل نصایح و فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را اطاعت کنیم.

وی با اشاره به برگزاری 29 انتخابات در سه دهه گذشته در ایران اسلامی و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی، بیان کرد: مردم و مسئولان نظام اسلامی در کشوری زندگی می کنند که دستورات امام علی(ع) به مالک اشتر روشن گر راهشان است و شایسته است همه با اتحاد و هم دلی پیرو ولایت فقیه باشیم و گوش به فرمان مقام عظمی ولایت دهیم تا به کشورمان آسیب نرسد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به ناآرامی ها وجرزنی های سیاسی برخی منحرفان داخلی با حمایت استکبار و دشمنان اسلام حساسیت های این دوره از انتخابات را یادآور شد و افزود: دشمنان در این دوره از انتخابات با تمام نیرو و توان خود قصد دارد در انتخابات اختلال ایجاد کند و به نحوه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضربه زند.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال این هستند تا با ترفندهای گوناگون انتخابات در ایران اسلامی را زیر سؤال ببرند، افزود: اما مردم همیشه در صحنه با حضور پررنگ و حداکثری در پای صندوق های رأی قطعا این بار هم پاسخ محکمی به دخالت های شیاطین و استکبار خواهند داد.

وی بر رعایت اخلاق اسلامی و پایبندی به قانون از سوی کاندیداهای در امر تبلیغات تاکید کرد و گفت: فاش کردن اسرار خانوادگی و تهمت زدن به یکدیگر به درو از اخلاق اسلامی است که کاندیداها باید از آن پرهیز کنند.

امام جمعه فردوس با استناد به نهج البلاغه امام علی(ع) در عهدنامه آن حضرت به مالک اشتر استاندار بلاد اسلامی در آن زمان، حاکمیت اسلام را منشورمدیریت علوی و اسلامی دانست و گفت: از نظر امام علی(ع) به دست گرفتن قدرت،حاکمیت و مدیریت جامعه برای خدمت به مردم و ذخیره عمل صالح در راستای کسب منافع اخروی است.

حجت الاسلام حسینی افزود: هدف سیاستمداران در نظام غربی کسب قدرت است و مکانیسم انتخابات در غرب، چیزی جز جابه‌ جایی قدرت نیست.

وی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی مکانیسم انتخابات جابه‌ جایی افراد است ولی این جابه‌ جایی به منظور کسب قدرت نیست بلکه برای ذخیره عمل صالح است.

امام جمعه فردوس یادآور شد: پست و مقام انسان را در معرض لغزش قرار می ‌دهد و او را نسبت به خود مغرور می ‌کند از این رو باید مراقب بود که از جایگاه ومقام خود در راستای کسب ذخیره عمل صالح استفاده کرد.

وی خدمت رسانی ونحوه مدیریت مسئولان نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از حکومت و ولایت امام علی(ع) دانست و گفت:‌ مسئولان باید از عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشترالهام گیرند و با به کارگیری بیشتر آموزه‌های قرآن و نهج‌ البلاغه کشورمان را به نقطه های اوج و ترقی علمی صنعتی در جهان تبدیل کنند.

وی احترام به انتخابات، سلامت انتخابات، رقابتی بودن، امانتداری مجریان و قانونمندی انتخابات از مهم ‌ترین انتظارات رهبری اعلام کرد و گفت: مردم، مسئولان و کاندیداها باید رهنمود های رهبری را در انتخبات آینده مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه هم اکنون ایران در موضع ضعف قرار ندارد، عنوان کرد: به فرموده رهبر انقلاب اکنون ایران در شرایط بدر و خیبر است و گام های پیروزی را بر می دارد.