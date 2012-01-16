150 مدرسه قرآنی در سال گذشته در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر دوشنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش استان زنجان، به آغاز نهضت ملی حفظ قرآن کریم در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در این طرح که براساس تأکیدات مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، سالانه 2 میلیون نفر حافظ قرآن تربیت خواهد شد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای ارتقاء جایگاه علمی استان، گفت: امسال چهار نفر در سطح استان موفق به کسب مدال در المپیادهای علمی شدند و 79 نفر نیز به مرحله کشوری راه پیدا کردند. همچنین 58 درصد از دانش‌آموزان استان موفق شدند در کنکور سراسری امسال به دانشگاه راه یابند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از اجرای این سند را از مصادیق بارز اقدامات عملی در سال جهاداقتصادی برشمرد و گفت: به منظور اجرایی کردن این سند در سطح استان، سه همایش تبیینی به صورت قطبی در شهرستان‌های ابهر، خدابنده و زنجان برگزار شده است که حدود 2 هزار نفر از فرهنگیان در آن شرکت داشته‌اند.

نظری، با بیان اینکه در حال حاضر 14 شورای آموزش و پرورش با 184 عضو اصلی در استان فعال است، افزود: علاوه بر این شورای آموزش و پرورش استان نیز به طور مرتب تشکیل جلسه داده و از عملکرد مطلوبی برخوردار است.