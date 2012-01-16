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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

نظری:

150 مدرسه قرآنی در سال گذشته در زنجان راه اندازی شد

150 مدرسه قرآنی در سال گذشته در زنجان راه اندازی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش زنجان با اشاره به توجه ویژه آموزش و پرورش به معنویت و اخلاق در مدارس گفت: در همین راستا سال گذشته 10 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور ایجاد شد که سهم استان از آن 150 مدرسه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر دوشنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش استان زنجان، به آغاز نهضت ملی حفظ قرآن کریم در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در این طرح که براساس تأکیدات مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، سالانه 2 میلیون نفر حافظ قرآن تربیت خواهد شد.
 
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای ارتقاء جایگاه علمی استان، گفت: امسال چهار نفر در سطح استان موفق به کسب مدال در المپیادهای علمی شدند و 79 نفر نیز به مرحله کشوری راه پیدا کردند. همچنین 58 درصد از دانش‌آموزان استان موفق شدند در کنکور سراسری امسال به دانشگاه راه یابند.
 
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از اجرای این سند را از مصادیق بارز اقدامات عملی در سال جهاداقتصادی برشمرد و گفت: به منظور اجرایی کردن این سند در سطح استان، سه همایش تبیینی به صورت قطبی در شهرستان‌های ابهر، خدابنده و زنجان برگزار شده است که حدود 2 هزار نفر از فرهنگیان در آن شرکت داشته‌اند.
 
نظری، با بیان اینکه در حال حاضر 14 شورای آموزش و پرورش با 184 عضو اصلی در استان فعال است، افزود: علاوه بر این شورای آموزش و پرورش استان نیز به طور مرتب تشکیل جلسه داده و از عملکرد مطلوبی برخوردار است.
کد مطلب 1510943

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