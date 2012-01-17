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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۶

تشکری به مهر خبر داد:

دومین جلد از رمان «ولادت» به موضوع سادات پارسی اختصاص یافت

دومین جلد از رمان «ولادت» به موضوع سادات پارسی اختصاص یافت

سعید تشکری از نگارش دومین جلد از رمان «ولادت» با موضوع زندگی سادات پارسی خبر داد.

سعید تشکری نویسنده و محقق مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف دومین مجلد از رمان «ولاوت» خبر داد و گفت: این رمان که در نهایت به یک مجموعه 8 جلدی تبدیل خواهد شد داستان سرگذشت سیّدان رضوی فارسی و سرگذشت آنها در ایران است.

وی ادامه داد: این رمان که مجلدات آن بدون ارتباط داستانی با مجلد قبلی‌ تالیف می‌شود از دوران پس از شهادت حضرت امام جواد(ع) آغاز می‌شود و در نهایت به دنبال سرگذشت آنها، به دوره قاجار ختم می‌شود.

به گفته تشکری این رمان این باور را که تشیع زاییده حکومت صفویه و ساخته و پرداخته ذهن آنها بوده است، نقض می‌کند.

به گفته این نویسنده مراحل تحقیقی و نگارش جلد اول این اثر سه‌سال به طول انجامیده است و نگارش جلد دوم نیز ادامه دارد و وی سعی دارد آن را در نمایشگاه بین ‌المللی کتاب سال آینده از سوی انتشارات نیستان منتشر کند.

تشکری همچنین از تحویل رمان «طومارخانه مفتون و فیروزه» به این ناشر و انتظار وی برای انتشار آن خبر داد و گفت: این رمان به سیر تحول جریان روشنفکری در مشهد و شهرهای حوالی آن می‌پردازد و من در آن ضمن روایت داستانی این ماجرا سعی کردم اتفاقاتی را که برای این جریان در سال‌های دهه پنجاه رخ داده است، بیان کنم.

کد مطلب 1510944

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