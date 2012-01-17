دومین جلد از رمان «ولادت» به موضوع سادات پارسی اختصاص یافت

سعید تشکری نویسنده و محقق مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف دومین مجلد از رمان «ولاوت» خبر داد و گفت: این رمان که در نهایت به یک مجموعه 8 جلدی تبدیل خواهد شد داستان سرگذشت سیّدان رضوی فارسی و سرگذشت آنها در ایران است.

وی ادامه داد: این رمان که مجلدات آن بدون ارتباط داستانی با مجلد قبلی‌ تالیف می‌شود از دوران پس از شهادت حضرت امام جواد(ع) آغاز می‌شود و در نهایت به دنبال سرگذشت آنها، به دوره قاجار ختم می‌شود.

به گفته تشکری این رمان این باور را که تشیع زاییده حکومت صفویه و ساخته و پرداخته ذهن آنها بوده است، نقض می‌کند.

به گفته این نویسنده مراحل تحقیقی و نگارش جلد اول این اثر سه‌سال به طول انجامیده است و نگارش جلد دوم نیز ادامه دارد و وی سعی دارد آن را در نمایشگاه بین ‌المللی کتاب سال آینده از سوی انتشارات نیستان منتشر کند.

تشکری همچنین از تحویل رمان «طومارخانه مفتون و فیروزه» به این ناشر و انتظار وی برای انتشار آن خبر داد و گفت: این رمان به سیر تحول جریان روشنفکری در مشهد و شهرهای حوالی آن می‌پردازد و من در آن ضمن روایت داستانی این ماجرا سعی کردم اتفاقاتی را که برای این جریان در سال‌های دهه پنجاه رخ داده است، بیان کنم.