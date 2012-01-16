10 تصویر؛ از وضعیت آمریکا در تنگه هرمز تا دستمال جیبی اوباما!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ آخرین وضعیت آمریکا در تنگه هرمز!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به نامه اخیر کاخ سفید برای ایران اشاره دارد که نشان دهنده نگرانی شدید آمریکا از وقوع هر گونه مسئله پیش بینی نشده ای در تنگه راهبردی هرمز است.

بان کی مون؛ دستمال جیبی اوباما

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به تبعیت بی چون و چرای "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از دستورات کاخ سفید توجه دارد. وی اخیرا به بیروت سفر کرده و مواضعی بر مبنای منافع آمریکا در این کشور اتخاذ کرده است.

خط و ربط انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

روزنامه البیان امارات امروز به لزوم حرکت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در راستای راضی نگه داشتن لابی صهیونیستی توجه کرده است.

یک سالگی انقلاب تونس

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به یک ساله شدن انقلاب تونس اشاره دارد.

آوارگان فلسطینی

روزنامه الشرق قطر امروز به وضعیت بغرنج برخی آوارگان فلسطینی در اردوگاههای خارج از این کشور اشاره دارد.

چالش آشتی در فلسطین

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به اما و اگرهای تداوم آشتی ملی فلسطین توجه کرده است.

10 سال از تاسیس گوانتانامو گذشت

روزنامه الوطن عربستان با گذشت 10 سال از گشایش زندان گوانتانامو و سه ساله شدن دروغ رئیس جمهور آمریکا در زمینه بستن آن اشاره دارد.

خطر تقسیم عراق؛ بدون شرح

الاتحاد امارات

مبل راحتی دیکتاتور!

الحیات

عمل جراحی ناکام روی روند سازش؛ بدون شرح

الجزیره