درختکاری دربهشت زهرا (س) 75 برابر افزایش یافته است

علی اکبر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات سازمان بهشت زهرا(س) در سال جاری اظهار کرد: ساخت و نصب آلاچیق استراحت زائران که طرحی جدید است، از نیمه دوم سال گذشته آغاز و تا کنون 242 دستگاه نصب شده است و تا پایان امسال به 280 دستگاه می رسد که موجب رضایت خاطر زائران شده است.

توکلی افزود: ساخت و نصب آلاچیق های ثابت و متحرک ، تا نیمه دوم سال گذشته مغفول مانده بود که در نیمه دوم سال 89 تعداد آنها به 13 دستگاه رسید و اکنون 242 دستگاه است.

وی با تاکید بر اینکه باید تا می توانیم در حوزه عمرانی گلزار شهدا و حرم مطهر امام راحل کار کنیم تا کمبود ها را برطرف سازیم، تصریح کرد: البته تحولات بسیار اساسی و زیر بنایی در خصوص خدمات شهری و سرویس دهی به زائران امام راحل صورت گرفته و در سال های اخیر نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ، در 6 ماهه اول سال گذشته طول مقدار جدول گذاری اطراف حرم مطهر 30 متر و در شش ماهه دوم 170 متر بود . اکنون به مرحله ای رسیده که طی شش ماهه اول سال جاری به دو هزار و 600 متر و تا پایان سال به 6 هزار متر منتهی می شود. یعنی چیزی حدود 30 برابر پیشرفت داشته است.

وی افزود: در بخش کف سازی پیرامون حرم مطهر نیز ، 45 متر مربع شش ماهه اول و 130 متر شش ماهه دوم سال گذشته را به یک هزار و 250 متر مربع در نیمه اول سال جاری رساندیم و این میزان تا پایان سال به 3 هزار متر مربع می رسد.

توکلی در ادامه اضافه کرد: در بخش« آب نما » نیز با تمهیدات و تدارکات لازم ، حدود یک هزار و 700 متر مربع آب نما در نیمه دوم سال جاری احداث و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) پیرامون نظافت محیط زیست و فضای سبز حرم مطهر اظهار داشت خوشبختانه از نظر سطح کیفی نظافت مشکلی نداریم و به لطف خدا توانسته ایم محدوده مورد نظافت را از سطح 200 هکتار در سال گذشته به 350 هکتار تا پایان سال جاری برسانیم و نزدیک به 90 درصد رشد در این بخش به وجود آمده است.

وی افزود: در زمینه فضای سبز سال گذشته تعداد 200 درخت در حرم مطهر کاشته شد. در شش ماه اول امسال این رقم به هزار اصله و تا پایان سال به 15هزار اصله افزایش خواهد رسید.

توکلی در ادامه اضافه کرد: تعداد نیمکتهای استراحتی محوطه حرم را از 32 نیمکت نیمه اول سال 89 و 65 نیمکت در نیمه دوم سال گذشته ، هم اکنون به 225 نیمکت رسانده ایم و تا پایان سال تعداد آنها به 350 نیمکت خواهد رسید. یعنی حدود 10 برابر بر میزان آنها افزوده شده است.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) در ادامه افزود : تا پایان سال جاری تعداد تابلوهای راهنما و اطلاع رسانی جهت صحن های حرم مطهر به 45 عدد، ، تعداد تابلوهای تبلیغاتی متحرک پیرامون حرم مطهر به 60 عدد و پایه پرچم های موجود در محیط پیرامونی حرم مطهر به 65 عدد می رسد.

وی در ادامه پیرامون راه اندازی کیوسکهای ورودی به محوطه حرم اظهار کرد: در سال جاری 6 کیوسک راه اندازی شده و تا پایان سال 6 کیوسک دیگر نیز به بهره برداری می رسد تا پاسخگوی نیازهای مراجعین و زائران باشند.

توکلی با بیان اینکه طی سالهای گذشته در خصوص تدارک تجهیزات ورزشی و بازی کودکان در حرم مطهر اقدامی نشده بود، بیان کرد: در سال جاری چهار سری تجهیزات نصب شده و تا پایان سال این میزان به هفت سری افزایش می یابد.