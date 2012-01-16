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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

درختکاری دربهشت زهرا (س) 75 برابر افزایش یافته است

درختکاری دربهشت زهرا (س) 75 برابر افزایش یافته است

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه جدول گذاری در حرم مطهر نسبت به سال گذشته 30 برابر افزایش یافته است گفت: در سال جاری درختکاری در بهشت زهرا(س) 75 برابر و نصب نیمکتهای استراحت و سطل زباله 10 برابر افزایش یافته است.

علی اکبر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات سازمان بهشت زهرا(س) در سال جاری اظهار کرد: ساخت و نصب آلاچیق استراحت زائران که طرحی جدید است، از نیمه دوم سال گذشته آغاز و تا کنون 242 دستگاه نصب شده است و تا پایان امسال به 280 دستگاه می رسد که موجب رضایت خاطر زائران شده است.

توکلی افزود: ساخت و نصب آلاچیق های ثابت و متحرک ، تا نیمه دوم سال گذشته مغفول مانده بود که در نیمه دوم سال 89 تعداد آنها به 13 دستگاه رسید و اکنون 242 دستگاه است.

وی با تاکید بر اینکه باید تا می توانیم در حوزه عمرانی گلزار شهدا و حرم مطهر امام راحل کار کنیم تا کمبود ها را برطرف سازیم، تصریح کرد: البته تحولات بسیار اساسی و زیر بنایی در خصوص خدمات شهری و سرویس دهی به زائران امام راحل صورت گرفته و در سال های اخیر نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) ، در 6 ماهه اول سال گذشته طول مقدار جدول گذاری اطراف حرم مطهر 30 متر و در شش ماهه دوم 170 متر بود . اکنون به مرحله ای رسیده که طی شش ماهه اول سال جاری به دو هزار و 600 متر و تا پایان سال به 6 هزار متر منتهی می شود. یعنی چیزی حدود 30 برابر پیشرفت داشته است.

وی افزود: در بخش کف سازی پیرامون حرم مطهر نیز ، 45 متر مربع شش ماهه اول و 130 متر شش ماهه دوم سال گذشته را به یک هزار و 250 متر مربع در نیمه اول سال جاری رساندیم و این میزان تا پایان سال به 3 هزار متر مربع می رسد.
توکلی در ادامه اضافه کرد: در بخش« آب نما » نیز با تمهیدات و تدارکات لازم ، حدود یک هزار و 700 متر مربع آب نما در نیمه دوم سال جاری احداث و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) پیرامون نظافت محیط زیست و فضای سبز حرم مطهر اظهار داشت  خوشبختانه از نظر سطح کیفی نظافت مشکلی نداریم و به لطف خدا توانسته ایم محدوده مورد نظافت را از سطح 200 هکتار در سال گذشته به 350 هکتار تا پایان سال جاری برسانیم و نزدیک به 90 درصد رشد در این بخش به وجود آمده است.

وی افزود: در زمینه فضای سبز سال گذشته تعداد 200 درخت در حرم مطهر کاشته شد. در شش ماه اول امسال این رقم به هزار اصله و تا پایان سال به 15هزار اصله افزایش خواهد رسید.

توکلی در ادامه اضافه کرد: تعداد نیمکتهای استراحتی محوطه حرم را از 32 نیمکت نیمه اول سال 89 و 65 نیمکت در نیمه دوم سال گذشته ، هم اکنون به 225 نیمکت رسانده ایم و تا پایان سال تعداد آنها به 350 نیمکت خواهد رسید. یعنی حدود 10 برابر بر میزان آنها افزوده شده است.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) در ادامه افزود : تا پایان سال جاری تعداد تابلوهای راهنما و اطلاع رسانی جهت صحن های حرم مطهر به 45 عدد، ، تعداد تابلوهای تبلیغاتی متحرک پیرامون حرم مطهر به 60 عدد و پایه پرچم های موجود در محیط پیرامونی حرم مطهر به 65 عدد می رسد.

وی در ادامه پیرامون راه اندازی کیوسکهای ورودی به محوطه حرم اظهار کرد: در سال جاری 6 کیوسک راه اندازی شده و تا پایان سال 6 کیوسک دیگر نیز به بهره برداری می رسد تا پاسخگوی نیازهای مراجعین و زائران باشند.

توکلی با بیان اینکه طی سالهای گذشته در خصوص تدارک تجهیزات ورزشی و بازی کودکان در حرم مطهر اقدامی نشده بود، بیان کرد: در سال جاری چهار سری تجهیزات نصب شده و تا پایان سال این میزان به هفت سری افزایش می یابد.

کد مطلب 1510947

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