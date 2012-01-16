بودجه شهرداری شیراز به مناطق محروم اختصاص یابد

زین العابدین عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی مناطق محروم شیراز گفت: یکی از دلایل افزایش بودجه سال آینده شهرداری شیراز توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار است.

وی ادامه داد: شهرداری شیراز باید برنامه ریزی صحیح و کاملی در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه سال آینده داشته باشد به خصوص اینکه پروژه های مختلفی در سطح شهر باید مد نظر قرار داده شود.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه اتمام پروژه های عمرانی شیراز باید به عنوان یک اولویت مورد توجه باشد، تصریح کرد: تعدادی از پروژه های عمرانی شیراز به عنوان هدف 90باید در سال جاری به اتمام می رسید که متاسفانه بنا به دلایلی چنین نشد و حال باید برای اتمام و بهره برداری این پروژه ها تلاش کرد.

عرب ادامه داد: شهرداری شیراز باید به گونه ای برنامه ریزی داشته باشد که پروژه های عمرانی زودتر از حد معمول به پایان برسد.

وی تاکید کرد: پروژه های هدف 90زمان مشخص داشت که در این راستا باید تا زمانیکه عمر شورای سوم تمام شود این پروژه ها نیز به بهره برداری برسد تا بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه شهرداری شیراز توان محقق کردن بودجه سال آینده را نیز دارد، یادآور شد: برنامه ریزی صحیح و استفاده از پتانسیلهای موجود در شیراز به راحتی امکان محقق شدن بودجه را به شهرداری نمی دهد به خصوص اینکه روند سرمایه گذاری در شیراز نیز تسهیل شده است.