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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

تاجری در گفتگو با مهر:

مصدومیت ملی پوش شهرداری تبریز علت باخت برابر کاله

مصدومیت ملی پوش شهرداری تبریز علت باخت برابر کاله

آمل - خبرگزاری مهر: سرمربی شهرداری تبریز، مصدومیت ملی پوش ایتالیایی تیمش را دلیل اصلی در شکست سه بر یک برابر کاله مازندران در هفته چهارم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور دانست.

قاسم تاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم شهرداری تبریز در ست نخست این مسابقه و پیش از مصدومیت دنیکو  دسی درو، با درخشش خیره کننده او کاله را در خانه اش شکست داده بود.

وی افزود: پس از مصدومیت از ناحیه پا، ملی پوش ایتالیایی تیم شهرداری، همه برنامه های تیمی که بر پایه این بازیکن طرح ریزی شده بود، نقش برآب شد.
 
سرمربی تیم شهرداری تبریز با بیان اینکه با حضور دنیکو دسی درو، به قصد شکست تیم کاله مازندران به آمل سفر کرده بودیم، اضافه کرد: پیش بینی ما برد راحت برابر تیم کاله بود و این مهم در صورت مصدوم نشدن بازیکن به طور حتم دست یافتنی بود.
 
تاجری در خصوص تیم کاله گفت: تیم کاله خوب نیست به این واسطه که در دریافت ها همیشه مشکل دارد و اگر تیمی درزدن سرویسها خوب عمل کند کاله را حتی درخانه اش می تواند شکست دهد.
 
وی، داوری مسابقه را مطلوب خواند و گفت: با وجود آنکه در دیدار رفت در خانه از بابت داوری سه بر دو به کاله باختم اما باید گفت در آمل داوری نقصی نداشت.
 
تیم شهرداری تبریز، در آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور شامگاه یکشنبه در آمل  با نتیجه سه بر یک ازمیزبان خود کاله مازندران شکست خورد.
کد مطلب 1510953

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