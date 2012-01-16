بدبینی اکثر یونانی ها به آینده اقتصادی دولت پاپادموس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که از هر 10یونانی 9 نفر نسبت به آینده کشورشان بدبین بوده و از عملکرد دولت ائتلافی دولت ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، 62 درصد از یونانی ها اعلام کردند "لوکاس پاپادموس" نخست وزیر این کشور نمی تواند راه را برای خروج این کشور از بحران بدهی که ضربه سنگینی به اقتصاد یونان در سال 2009 زد، هموار کند.

همچنین حدود 46 درصد از پرسش شوندگان در این نظرسنجی خواستار برگزاری هرچه سریعتر انتخابات زودهنگام شدند و انتظار می رود که این انتخابات در ماه آوریل برگزار شود.

گفتنی است پس از انتقاد گروههای سیاسی یونان از عملکرد "گئورگ پاپاندرو" نخست وزیر پیشین یونان وی ناچار به استعفا شده و جای خود را به پاپادموس داد تا پیش شرط های اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای کمک مالی به این کشور را به اجرا بگذارد.