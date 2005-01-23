فقر و بزهكاري ،سايه به سايه يكديگر پيش مي روند

امروزه بسياري از جوانان به دليل قرار گرفتن در چرخه فقر و بضاعت مالي خانواده ها مجبور ند براي تامين نيازهاي اساسي خود دست به اعمال خلاف بزنند و تا زماني كه با چنين معضلي مواجه باشيم همچنان با تشديد ناهنجاري هاي اجتماعي نيز مواجه خواهيم بود .آمارها همچنين نشان مي دهد 10 ميليون نفر از جمعيت 67 ميليوني كشورمان زير خط فقر زندگي مي كنند و حدود يك ميليون نفر نيز دچار فقر شديد غذايي هستند در حالي كه درصد بالايي از جمعيت كشور را قشر جوان تشكيل مي دهد.

اين در حالي است كه 59 درصد جوانان شاغل عنوان كرده‌اند از درآمد شغلي خود راضي نيستند و 77 درصد جوانان نيز معتقدند در صورت تلاش، امكان پيشرفت شغلي براي آنها وجود دارد.

افسردگي، سرخوردگي و ...

يك جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب مي افزايد : با وجود اينكه مشكلات و عوارض فقر تمامي افراد جامعه وهمه سنين را تحت تاثير قرار مي دهد اما در اين ميان جوانان به دليل روحيات حساس تر و خواسته ها و آرزوهاي بسيار ، بيشتر از ساير گروههاي سني از فقر رنج مي برند.

دكتر غلامرضا عليزاده با اشاره به اينكه سرخوردگي مي تواند مقدمه بزهكاري در جوانان شود، معتقد است : جوانان براي رسيدن به آرزوها و خواسته هاي خود در جامعه اي كه سرمايه سالار شده خود را ناتوان مي بينند و اين امر باعث ايجاد عقده هايي در آنان خواهد شد و آنان را به اعمال خلاف تشويق مي كند.

وي مي گويد : امروزه خانواده ها با درآمدي پايين تر از 200 هزار تومان قادر به برآورده كرده نيازها و خواسته هاي فرزندان خود نيستند و اكثر جوانان نسبت به اين امر معترضند و اين امر عاملي مي شود كه هميشه براي عدم رسين به خواسته هاي خود زجر بكشند.

وي مي گويد : جواني كه در ميان اطرافيان خود رفاه نسبي را مشاهده مي كند باعث مي شود حالت حسادتي در درون او ايجاد شود و حتي باعث بروز رفتارهايي از سوي آن مي شود .

وي تصريح مي كند: اكثر جواناني كه مرتكب اعمال خلاف مي شوند از فقر مالي شديد رنج مي برند و عمده انگيزه آنان از اعمال خلاف كسب درآمد است .

وي در ادامه مي افزايد : گرچه جواناني كه داراي خانواده هاي با وضعيت مالي مناسبي هستند نيز گرايش بسياري به مصرف مواد مخدر دارند، اما بررسي ها نشان مي دهد درصد بسياري از نوجوانان و جواناني كه به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا مي كنند جزء افراد كم درآمد جامعه هستند .

وي فقر مادي را نيز در بالا رفتن سن ازدواج در بين جوانان موثر مي داند و مي گويد : اكثر جوانان از داشتن حداقل سرمايه براي تشكيل زندگي مشترك محروم هستند و همين امر باعث افزايش سن ازدواج در جوانان شده است.

وي تصريح مي كند : بسياري از جوانان حتي به دليل عدم توانايي مالي و فقر شديد قيد تشكيل زندگي مشترك را براي هميشه مي زنند و فكر ازدواج را از ذهن خود خارج مي كنند .

وي خاطر نشان مي كند : بايد برنامه ريزي هاي جدي تري براي حمايت از اين قشر انجام شود چراكه در صورت عدم تامين بسياري از حداقل ها ، جوانان مجبور مي شوند براي ادامه زندگي و رسيدن به خواسته هاي خود دست به هر كاري بزنند.

يك روانشناس نيز در اين خصوص يكي از پيامدهاي فقر و مشكلات اقتصادي را ايجاد افسردگي در ميان جوانان مي داند و مي گويد : در اكثر مواقع فقر و مشكلات اقتصادي نيز مي تواند باعث اختلالات شديد در سيستم فكري، عصبي نوجوانان و جوانان شود .

دكترعلي ميرزابيگي در ادامه مي افزايد : فقر از زواياي مختلف به جوانان آسيب مي رساند و مي تواند ياس و سرخوردگي بسياري را در قشر جوان ايجاد كند.

وي در ادامه مي گويد : بالارفتن سن ازدواج كه مهمترين عاملش فقر مادي است باعث به وجود آمدن يكسري جرايم اجتماعي همچون آدم ربايي و تعرض به نواميس مردم مي شود .

اين روانشناس خاطر نشان مي كند: گرچه فقر مادي و فاصله طبقاتي باعث بروز مشكلات بسياري براي نسل جوان كشور مي شود اما شايد به جرات گفت كه فقر مادي يكي از عوامل مهم در جرايم جوانان محسوب مي شود كه اين امر در افزايش جرايم و هزاران مشكل ديگر در بين اين نسل تاثير گذار خواهد بود.

... اما جوانان و شعارهاي رنگارنگ

حرف از جوانان كه مي شود اولين چيزي كه به ذهن مي رسد شعارهاي رنگارنگي است كه مسئولان در اين رابطه سر داده اند، شعارهايي كه هيچ گاه به مرحله عمل نمي رسند. نگاهي به صفحه حوادث روزنامه ها حكايت از آن دارد فقر در بين جوانان باعث بروز اتفاقاتي ناگوار مي شود جواني كه براي به دست آوردن پول دست به قتل مي زند، سالهاي جواني اش را فقط براي به دست آوردن وسيله اي كه او را به آرزوهايش مي رساند هدر مي دهد ، جواني كه براي امرار معاش خود با سختي مواجه است ديگر روحيه شادابي نخواهد داشت او هر روز و هر شب بايد به مشكلاتش فكر كند و به شعارهايي كه هيچ پايه و اساس عملي ندارند.

مسوولان متولي امور جوانان آيا كارنامه درخشاني در زمينه حل مشكلات جوانان دارند ؟

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