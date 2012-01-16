فاز نخست مجتمع پتروشیمی مهاباد سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مجید مجیدی با بیان اینکه مرحله نخست این مجتمع صنعتی اواخر سال آینده به بهره برداری می رسد گفت: این مجتمع هم اکنون از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی ادامه داد: این طرح با سرمایه گذاری 6هزار میلیارد ریال در دست احداث است که از این میزان 233.1 میلیون یورو به صورت ارزی تامین می شود.

مجیدی با اشاره به اینکه عملیات مطالعاتی این طرح از سال 83 و احداث آن از سال 89 آغاز شده است، افزود: با آغاز به کار این مجتمع برای 600 نفر به صورت مستقیم و سه هزار و 500 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی مهاباد تاکید کرد: خوراک این پتروشیمی پس از بهره برداری توسط خط لوله اتیلن غرب کشور به طول یک هزار و 460 کیلومتر و با استفاده از سالانه 324 هزار تن گاز اتیلن تامین می شود.

مجیدی گفت: این مجتمع توانایی تولید سالانه 300 هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین و 30 هزار تن "بوتن یک" را دارد که روانه بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.