حجاب در ایران ریشه تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامه صفری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عواملی که ما را بر آن داشت تا همایش حجاب و عفاف را برگزار کنیم، کم رنگ شدن حجاب در بین برخی از جوانان خصوصا قشر دانشجو است.

دبیر همایش حجاب و عفاف در کرمانشاه افزود: یکی از بهترین راههای مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان که علیه ایران آغاز کرده اند، بازگشت به فرهنگ ملی و دینی در سطح جامعه ایرانی است.

صفری تاکید کرد: سعی شده است در همایش حجاب و عفاف از حجاب ایرانیان پیش از اسلام نیز یادی شود و نشان دهیم که حجاب در ایران از ریشه و تاریخی بسیار کهن برخودار است.

وی گفت: در این همایش بر آن هستیم که واجبات حجاب و عفاف خانواده ها مورد بررسی قرار گیرد.

صفری در پایان با اشاره به اینکه تاریخ ارسال مقالات به این همایش تا 25 بهمن ماه امسال است، افزود: داوری مقالات از 25 بهمن تا پنجم اسفند ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش، این همایش پنجم اسفند 90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار می شود.