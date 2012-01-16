رضا یزدانی ناگزیر به ترک نمایش "کمی بالاتر" شد

علی اوجی تهیه کننده و مدیر برنامه های رضا یزدانی ضمن بیان این مطلب در توضیح چرایی عدم حضور این خواننده موسیقی پاپ در نمایش "کمی بالاتر" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تئاتر وقتی یک بازیگر به هردلیلی نمی تواند در صحنه حاضر شود بازیگر دیگری جایگزین او می شود. این اتفاقی بود که در این نمایش هم رخ داد به این ترتیب که حبیب رضایی بازیگر اصلی این نمایش هم نتوانست به مدت یک هفته در صحنه حاضر باشد و کامبیز دیرباز جایگزین او شد و نمایش ادامه پیدا کرد.

وی در ادامه افزود: اما وقتی یک خواننده در یک نمایش غیبت می کند جایگزینی برای صدای غایب وجود ندارد و عوامل کار مجبور می شوند که سی دی خواننده را برای تکمیل نمایش بگذارند. همین مسئله در شب گذشته هم اتفاق افتاد و رضا یزدانی برای ضبط نهایی آواز سریال "رازهای یک خانه" به کارگردانی حمید لبخنده مجبور شد که در نمایش حاضر نشود.

مدیر برنامه های رضا یزدانی در ادامه صحبت های خود افزود: رضا یزدانی در اغلب شب های این نمایش حضور داشته است مگر اینکه اجرای ویژه برای برگزاری کنسرت و یا ضبط برنامه داشته باشد.

علی اوجی در پاسخ به این سئوال که قیمت بلیت این نمایش 18 هزارتومان است و آیا عدم حضور رضا یزدانی به معنای کم فروشی نیست گفت: به هیچ عنوان در هیچ یک از اجراها قصد بر کم فروشی نبوده است .مجموع اجراهای این نمایش 20 شب بوده است و از مجموع این شبها رضا یزدانی تنها شب گذشته در اجرا حاضر نبوده است.

وی در پایان درباره برنامه آتی رضا یزدانی گفت: ضبط آلبوم جدید رضا یزدانی را پایان امسال آغاز خواهیم کرد و برای نوروز سال آینده تازه ترین آلبوم این خواننده موسیقی پاپ بیرون می آید.